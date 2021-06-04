Karavan tam gaz

nedeniyle karavana olan talepler patladı. Hem kiralık, hem de satılık karavan ilanları, zirve yaptı. Yıllık yüzde 73 artışla en çok ilan verilen vasıta tipi oldu. Markasına ve özelliklerine göre karavanların fiyatları 100 bin lira ile 2 milyon lira arasında alıcı buldu. Ayrıca kiralık karavan fiyatları da cep yakmaya başladı. Günlük 600 lira, haftalık