Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Karavan tam gaz

    Pandemi nedeniyle karavana olan talepler patladı. Hem kiralık, hem de satılık karavan ilanları, zirve yaptı. Yıllık yüzde 73 artışla en çok ilan verilen vasıta tipi oldu. Markasına ve özelliklerine göre karavanların fiyatları 100 bin lira ile 2 milyon lira arasında alıcı buldu.

    Karavan tam gaz
    Pandemi nedeniyle karavana olan talepler patladı. Hem kiralık, hem de satılık karavan ilanları, zirve yaptı. Yıllık yüzde 73 artışla en çok ilan verilen vasıta tipi oldu. Markasına ve özelliklerine göre karavanların fiyatları 100 bin lira ile 2 milyon lira arasında alıcı buldu. Ayrıca kiralık karavan fiyatları da cep yakmaya başladı. Günlük 600 lira, haftalık 4 bin lira, aylık ise 15 ila 30 bin liraya kadar çıktı.



    Karavanların aylık kirası 15-30 bin liraya dayandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ABD'nin öncü gazetesi Türk SİHA'larını işaret etti
    Haberler Yaşam Karavan tam gaz