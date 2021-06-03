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    Bursa'nın İnegöl ilçesinde korkunç olay! Bitcoin'den para kaybedince intihar etti

    İnegöl’de görev yapan polis memuru Ercan Ayıkbaş, evinde beylik tabancasıyla hayatına son verdi. Arkadaşları, “Bitcoin’de para kaybetti, bunalımdaydı” dedi. Genç polisin intiharı, ailesini ve tüm sevenlerini derinden yaraladı.

    Bitcoin kurşunu
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    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ercan Ayıkbaş, evinde bunalıma girdi. Beylik tabancasını başına dayayan polis canına kıydı.

    Olaydan sonra eve gelen polis arkadaşının cansız bedenini görünce durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polisin ölümünü tespit etti.

    Kaymakam Eren Arslan ve İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir de olay yerine gelerek bilgi aldı. Polisin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Ayıkbaş'ın arkadaşları, "Ercan yakın zamanda Bitcoin'de yüklü miktarda para kaybetti. Bunalımdaydı" iddiasında bulundu.

    ERSOY İŞİTMEZ

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