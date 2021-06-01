Bursa'da Fatih Seyhan, erik ağacına asılmış bir not buldu. Kağıtta "1-1,5 kilo erik aldım. Allah ölmüşlerinizin ruhuna rahmet versin. Borcum var ise İBAN atın. TIR'cı İzmirli." yazısını görünce duygulandı.
"Dürüst adammış. Çalmamış. Herkes istediği kadar alsın, helal olsun" dedi.
ANNEYE SON VEDA
Samsun'da eşi Kamile Yavuz'u 25 bıçak darbesiyle öldüren Faruk Yavuz'un 2003'te İzmir'de bir arkadaşıyla cinayet işlediği ortaya çıktı. Kamile Yavuz ise Havza'nın Aşçıoğlu Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Sevdikleri mezarı başında gözyaşı döktü, dua etti. Küçük kızı ise annesinin mezarına, eşarbını bağlarken herkesi duygulandırdı.