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    'ın bahçesinden erik alan sürücü, mesaj bıraktı (Yaşam haberleri)

    'da , erik ağacına asılmış bir not buldu. Kağıtta "1-1,5 kilo erik aldım. Allah ölmüşlerinizin ruhuna rahmet versin. Borcum var ise İBAN atın. TIR'cı li." yazısını görünce duygulandı. "Dürüst adammış. Çalmamış. Herkes istediği kadar alsın, helal olsun" dedi.

    Helal olsun!

    Bursa'da Fatih Seyhan, erik ağacına asılmış bir not buldu. Kağıtta "1-1,5 kilo erik aldım. Allah ölmüşlerinizin ruhuna rahmet versin. Borcum var ise İBAN atın. TIR'cı İzmirli." yazısını görünce duygulandı.

    "Dürüst adammış. Çalmamış. Herkes istediği kadar alsın, helal olsun" dedi.

    ANNEYE SON VEDA
    Samsun'da     eşi Kamile Yavuz'u 25 bıçak darbesiyle öldüren Faruk Yavuz'un 2003'te İzmir'de bir arkadaşıyla cinayet işlediği ortaya çıktı. Kamile Yavuz ise Havza'nın Aşçıoğlu Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Sevdikleri mezarı başında gözyaşı döktü, dua etti. Küçük kızı ise annesinin mezarına, eşarbını bağlarken herkesi duygulandırdı.

        BABAYA KURUSIKI
        Samsun'da         E.E. adlı genç ailevi sorunlar yüzünden babası Z.E.'ye (58) kurusıkı tabancayla ateş açtı. Ablası E.K.'nin (25) de kafasına tabanca kabzası ile vurarak yaraladı. Yakalanan saldırgan evlat, tutuklanarak hapse atıldı.

        160.8 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 160 milyon 801 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 130'ar bin lira, 4 bilenler bin 536'şar lira, 3 bilenler 109'ar lira, 2 bilenler 10'ar lira alacak.

        211 BİN LİRA DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca 211bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 461'er lira, 8 bilenler 228'er lira, 7 bilenler 45'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

            ÖLÜM GEZİSİ
            İstanbul             Avcılar'da Olcay Tokat (19) kullandığı 34 RC 5269 plakalı motosikletiyle alt geçitteki viraja girdi. Tokat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, motosiklet devrildi. Motosikletin üzerindeki Tokat ve arkasındaki Fatma Şule Tanrıverdi (15), yere düşerek sürüklenmeye başladı. Kazayı görenler olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan Tanrıverdi'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tokat ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Fatma Şule Tanrıverdi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

            ÜRETİCİLER ÇOK TEPKİLİ
            Denizli             Pamukkale'de açılan taş ocağının neden olduğu tozların tarlalarına zarar verdiğini ileri süren kekik üreticileri, tepki gösterdi. Taş ocağına gelip, faaliyetini durdurmak isteyen köylülere, barikat kuran jandarma ekipleri engel oldu. Valiliği basmaya kalkan tarla sahiple güçlükle sakinleştirildi.

            SUÇ DOLABI
            Nevşehir'            de elbise dolabına kurdukları düzenekle kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise, 12 gram kurutulmuş esrar, 1 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili O.Ç. ve O.G. yakalandı. Şüpheliler, pişman olduklarını söyledi.

                KOYUNLARLA ALTIN HAYALİ
                Bursa'nın                 Sorgun Köyü'nde ikamet eden Nesrin Yavuz, 5 yıl önce oryantiring sporuyla tanıştı. Balıkesir Oryantiring Spor Kulübü öğrencisi olan Yavuz'un Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü bulunuyor. Gösterdiği üstün başarı sayesinde milli takım seçme kampına seçilen başarılı öğrenci, Eylül ayında Kocaeli'de yapılması planlanan Avrupa şampiyonasına köyünde koyunların peşinde koşarak hazırlanıyor. Pandemiden dolayı uzaktan eğitim gören başarılı öğrenci, köyde ailesinin koyunlarını güdüp, her gün sürünün peşinden 15 kilometre koşarak antrenmanlarını tamamlıyor.

                500 BİN DOLAR İSTEDİLER
                İstanbul'da polis memuru Abdullah D., cinsel birliktelik yaşadığı kadın tarafından silahı ve cüzdanı çalındığı iddiasıyla dehşet saçtı. Arkadaşlarını toplayan Abdullah D., kadının Fatih'te çalıştığı işyerini bastı. Olayda, Abdullah D.'nin arkadaşı Şeyhmus K., işyeri sahibi İbrahim İ.'yi ayağından vurdu. Soruşturmada 3'ü polis 5 kişi tutuklandı. Vurulan iş yeri sahibi, "Olayı kapatmak için 500 bin dolar istediler" iddiasında bulundu.

                1.MANGAL SAVAŞI!
                Günün                 en ilginç haberi, Adana'dan geldi! Mustafa Ö. (58), gelini Emine Ö'den marketten aldığı tavuklarla mangal yapmasını istedi. Ancak ikilinin arası gerildi. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder bahçeden aldığı sopayı Emine Ö'nün başına indirdi! Gelin ise bıçakla kayınpederini göğsünden ve karnından bıçakladı. Ameliyata alınan Mustafa Ö'nün durumunun ağır olduğu açıklandı. Gelin ise gözaltında...

                    AH ARKADAŞIM
                    Konya'da                     25 Mayıs günü boks antrenörü Orhan Çumralıgil (35), Fatih Özçiftçi ile Yaşar Karadeniz'in dövdüğü A.E.'yi kurtarmak istedi. Bu sırada Özçiftçi tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayda karnından bıçaklanan yakın arkadaşı Dündar Kömürcü, "Orhan'ı önce bıçakladılar. Yere düşünce yumrukla vurdular. Yaralı olduğum için arkadaşıma yardım edemedim" dedi.

                    BAL GİBİ REKOR
                    Deniz seviyesinden en az 2 bin-2 bin 500 metre yükseklikteki mağarada arıların doğal olarak yaptığı kantaron balının kilosu 10 bin euro'ya çıktı. Müşterilerin ise dünyanın en zengin işadamları olduğu açıklandı. Geçen yıl Türkiye'den 36 kilo bal alındığı anlaşıldı. Kantaron balının doğal sağlık olduğu belirtilirken, "özel olarak üretilemediği" hatırlatıldı. Kantaron balı, kilosu 10 bin euro ile 'dünyanın en pahalı balı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda da yerini aldı.

                    KOPARMA YANARSIN
                    Bolu'nun                     doğa harikaları Abant ve Gölcük Tabiat Parkları'na renk katan göl yüzeyindeki nilüferler açmaya başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Nilüferleri koparanlara türüne ve miktarına göre 20 bin ile 160 TL arası idari ceza uygulanacağı açıklandı.

                        ÇİN 3 ÇOCUK DEDİ
                        Çin, 1 milyar 398 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesiydi. Nüfusu kontrol altına almak için 1979'dan itibaren ülkede tek çocuk politikasına gidildi. Nüfus yaşlanınca 2015'te ikinci çocuğa izin verildi. Ancak doğum oranlarının düşünce izin verilen çocuk sayısı 3'e yükseltildi.

                        DOĞUŞ GRUBU
                        Kayseri'de tüp bebek uzmanı Prof.Dr. Gökalp Öner, dünyada ilk kez görülen bir tedavi şekli uyguladı. Rahim duvarı ince 3 kadını PRP yöntemiyle iyileştirip anne olmalarını sağladı. Türk tıbbında çığı açtı.
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                        İşte kademeli normalleşmenin detayları
                        Haberler Yaşam Fatih Seyhan'ın bahçesinden erik alan sürücü, mesaj bıraktı (Yaşam haberleri)