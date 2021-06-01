BAL GİBİ REKOR

Deniz seviyesinden en az 2 bin-2 bin 500 metre yükseklikteki mağarada arıların doğal olarak yaptığı kantaron balının kilosu 10 bin euro'ya çıktı. Müşterilerin ise dünyanın en zengin işadamları olduğu açıklandı. Geçen yıl Türkiye'den 36 kilo bal alındığı anlaşıldı. Kantaron balının doğal sağlık olduğu belirtilirken, "özel olarak üretilemediği" hatırlatıldı. Kantaron balı, kilosu 10 bin euro ile 'dünyanın en pahalı balı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda da yerini aldı.