Duygulandıran haberin adresi Edirne'ydi. Otomobilleri çok seven Halim Kılıç (62), 21 yıl önce aldığı aracını sağlık sorunları nedeniyle kullanamayınca otoparka çekti. Bir daha yüzüne bakmadığı araba, çürümeye terk edildi. Beden eğitimi öğretmeni Serkan Kılıç ise babasını mutlu etmek için harekete geçti. 2.5 ay önce garajdan çıkardığı otomobili fabrikasından yeni çıkmış gibi yeniletti. 21 yıl önce terk ettiği arabasını karşısında gören Halim Kılıç şaşkınlığını gizleyemedi.
Dakikalarca sarıldığı oğluna "Bu gerçekten bana büyük sürpriz oldu. Öleceğim aklıma gelir ama bu aklıma gelmezdi. Önce teybine, sonra havalı kornasına baktım. İlk günkü gibi, harika olmuş" diyerek teşekkür etti. Serkan Kılıç ise "Bu sürpriz bana yaklaşık 20 bin liraya mal oldu ama babamın bana söyledikleri ve yaşadığı sevinç her şeye değer. İyi ki yaptım" dedi.
21 yıl önce otoparka çekilen ve toz içinde kalan araç, yapılan tamirle yepyeni bir görünüme kavuştu.
Dakikalarca sarıldığı oğluna "Bu gerçekten bana büyük sürpriz oldu. Öleceğim aklıma gelir ama bu aklıma gelmezdi. Önce teybine, sonra havalı kornasına baktım. İlk günkü gibi, harika olmuş" diyerek teşekkür etti. Serkan Kılıç ise "Bu sürpriz bana yaklaşık 20 bin liraya mal oldu ama babamın bana söyledikleri ve yaşadığı sevinç her şeye değer. İyi ki yaptım" dedi.
21 yıl önce otoparka çekilen ve toz içinde kalan araç, yapılan tamirle yepyeni bir görünüme kavuştu.