Türk ressam İsmail Acar, tablolarıyla dünya çapında ün kazandı. Sanatçıyı, sanatseverler kadar hırsızlar da takibe aldı! Bu kez hedefte, sanat okulu yaptığı şatosu vardı... Ressam Acar, 2011'de Fransa'nın Bordeaux şehrine 30 kilometre uzaklıkta ikiz şato satın aldı. Daha önce otel olarak kullanılan 10 milyon euroluk şatoyu 'İsmail Acar Sanat Okulu' haline getirmek için kolları sıvadı. Tam hazırlıklar bitti derken COVİD-19 salgını patladı. Okulun açılışını erteleyen Acar, şatolara güvenlik sistemi kurduktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptı. İki yıldır Fransa'ya gidemeyen sanatçı, önceki gün gelen haberle sarsıldı! Daha önce 5 kez soyulan şato, yine hırsızların odağındaydı. Konuta büyük zarar veren hırsızlar, Acar'a ait toplam değeri 400 bin euro olan 12 tabloyu da çalıp kaçtı. Fransız polisi, olayla ilgili soruşturma başlatırken TAKVİM, ilginç detaylara ulaştı. Buna göre hırsızların İsmail Acar'ın koleksiyonundaki özel bir tablonun peşinde olduğu belirlendi. İki yıl önce Acar'ın Fransa'daki başka bir evine giren hırsızlar, son olarak şatoyu hedef seçti. Acar'ın o tabloyu şatodaki bir mahzende tuttuğu, hırsızların ise burayı bulamadığı tespit edildi.
ÖĞRENCİLERİNİ BURADA AĞIRLAYACAK
Sanatçı İsmail Acar, şatoyu bir eğitim merkezi haline getirdi. Çocuklara resim, heykel, drama, tiyatro, dans vb. eğitimler vermek için tarihi yapıyı restore etti. Eğitimin fiyatları ise 5 bin euro ile 14 bin euro arasında değişiyor...
HASAR BÜYÜK
Soygunun ardından şatoda hasar tespit çalışmaları yapıldı. Hırsızların 160 bin euroluk elektronik aletlere, 16 şömine ve 200 dönümlük şarap bağlarına zarar verdiği açıklandı.
İsmail Acar'ın tabloları dünyanın pek çok ülkesinde sergileniyor.
ÖĞRENCİLERİNİ BURADA AĞIRLAYACAK
Sanatçı İsmail Acar, şatoyu bir eğitim merkezi haline getirdi. Çocuklara resim, heykel, drama, tiyatro, dans vb. eğitimler vermek için tarihi yapıyı restore etti. Eğitimin fiyatları ise 5 bin euro ile 14 bin euro arasında değişiyor...
HASAR BÜYÜK
Soygunun ardından şatoda hasar tespit çalışmaları yapıldı. Hırsızların 160 bin euroluk elektronik aletlere, 16 şömine ve 200 dönümlük şarap bağlarına zarar verdiği açıklandı.
İsmail Acar'ın tabloları dünyanın pek çok ülkesinde sergileniyor.