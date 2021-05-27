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    Organ bağışı 6 yaşındaki Aybek'in hayatını kurtardı!

    Organ bağışı, yine hayat kurtardı. 16 yaşındaki Aybek, tam 8 kez ameliyat olduktan sonra böbrek bağışıyla hayata sarıldı! Yeniden hayata sarılan , hayatını kaybeden 54 yaşındaki vatandaşın yakınlarına böbrek bağışı için teşekkür etti.

    Hayati bağış!
    İStan'da oturan Aybek (16), 1 yaşındayken idrarını yapamayınca böbrek hastası olduğu ortaya çıktı. Diyalize bağlı hayat sürdüren genç kıza, 2009'da nakil yapıldı. Ancak böbrekler, 4 yıl sonra iflas etti. 15 yıl içinde toplam 8 kez ameliyat olan Sinem, YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakil Merkezi Başkanı Prof. Dr. 'in yaptığı nakil ile hayata sarıldı.

    Prof. Sevmiş, "Sinem'e 54 yaşındaki vatandaştan nakil yaptık. Bağışlanan her organ, filizlenen bir candır. Sinem'lerimizi yeniden hayata kazandırmak için bağış yapalım" ifadelerini kullandı.




    SİNEM ARTIK GÜLÜYOR
    Yeniden hayata sarılan , hayatını kaybeden 54 yaşındaki vatandaşın yakınlarına böbrek bağışı için teşekkür etti!
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