İStanbul'da oturan Sinem Aybek (16), 1 yaşındayken idrarını yapamayınca böbrek hastası olduğu ortaya çıktı. Diyalize bağlı hayat sürdüren genç kıza, 2009'da nakil yapıldı. Ancak böbrekler, 4 yıl sonra iflas etti. 15 yıl içinde toplam 8 kez ameliyat olan Sinem, YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakil Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şinasi Sevmiş'in yaptığı nakil ile hayata sarıldı.
Prof. Sevmiş, "Sinem'e 54 yaşındaki vatandaştan nakil yaptık. Bağışlanan her organ, filizlenen bir candır. Sinem'lerimizi yeniden hayata kazandırmak için bağış yapalım" ifadelerini kullandı.
SİNEM ARTIK GÜLÜYOR
Yeniden hayata sarılan Sinem Aybek, hayatını kaybeden 54 yaşındaki vatandaşın yakınlarına böbrek bağışı için teşekkür etti!
Prof. Sevmiş, "Sinem'e 54 yaşındaki vatandaştan nakil yaptık. Bağışlanan her organ, filizlenen bir candır. Sinem'lerimizi yeniden hayata kazandırmak için bağış yapalım" ifadelerini kullandı.
SİNEM ARTIK GÜLÜYOR
Yeniden hayata sarılan Sinem Aybek, hayatını kaybeden 54 yaşındaki vatandaşın yakınlarına böbrek bağışı için teşekkür etti!