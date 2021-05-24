Askere gitme hazırlığında olan genç, kılıçlı saldırganlar tarafından katledildi (Yaşam haberleri)

Mersin Silifke'de askere gitmek için belgelerini alan Hazar Tömbül ile husumetli olduğu kişiler arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında saldırgan grup, Tömbül'ü dövüp, bıçak ve kılıçlarla yaraladı. Tömbül kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar olayı haber alıp gelen Tömbül'ün yakınlarını da yaraladı. Sağlık ekipleri, Tömbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kavgaya karışan 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.
TEK TEKER ÖLÜME ÇEKER
İstanbul Sarıyer'de 23 yaşındaki Nurbaki Gencel'in kullandığı 34 CJJ 978 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen nedenle aniden savrularak, kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Gencel'in başındaki kask da fırladı. Başını asfalta çarpan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı! Gencel'in daha önce motosikletini tek teker üzerinde kullanırken çektiği videoları, sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.
EVLAT DEHŞETİ
Kayseri'de psikolojik sorunları olan Mahmut Tarık Ekinci (34) ile babası Ahmet Ekinci (66) arasında tartışma çıktı. Ekinci babasını önce tabanca ile yaraladı, ardından bıçakladı. Baba ekinci kurtarılamadı.