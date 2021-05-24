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    Askere gitme hazırlığında olan genç, kılıçlı saldırganlar tarafından katledildi (Yaşam haberleri)

    Mersin Silifke'de askere gitmek için belgelerini alan ile husumetli olduğu kişiler arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında saldırgan grup, Tömbül'ü dövüp, bıçak ve kılıçlarla yaraladı. Tömbül kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar olayı haber alıp gelen Tömbül'ün yakınlarını da yaraladı. Sağlık ekipleri, Tömbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kavgaya karışan 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.

    Kılıç yarası!

    Mersin Silifke'de askere gitmek için belgelerini alan Hazar Tömbül ile husumetli olduğu kişiler arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında saldırgan grup, Tömbül'ü dövüp, bıçak ve kılıçlarla yaraladı. Tömbül kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar olayı haber alıp gelen Tömbül'ün yakınlarını da yaraladı. Sağlık ekipleri, Tömbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kavgaya karışan 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.

    TEK TEKER ÖLÜME ÇEKER
    İstanbul     Sarıyer'de 23 yaşındaki Nurbaki Gencel'in kullandığı 34 CJJ 978 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen nedenle aniden savrularak, kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Gencel'in başındaki kask da fırladı. Başını asfalta çarpan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı! Gencel'in daha önce motosikletini tek teker üzerinde kullanırken çektiği videoları, sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

    EVLAT DEHŞETİ
    Kayseri'de     psikolojik sorunları olan Mahmut Tarık Ekinci (34) ile babası Ahmet Ekinci (66) arasında tartışma çıktı. Ekinci babasını önce tabanca ile yaraladı, ardından bıçakladı. Baba ekinci kurtarılamadı.

        FOTO-SON!
        Denizli'de         Halil U, arkadaşı Mustafa K'nın düşmanı olarak gördüğü bir kişiyle fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaşmasına kızdı. Bu yüzden ikili arasında tartışma çıktı. Öfkeli arkadaş, tartışmayı engellemeye çalışan Yaşar Keskinsaz'ı (28) bıçakladı. Keskinsaz, kurtarılamadı.

        BÜYÜK ONUR
        Adana'da         görümcesinin bakmayıp 10 günlük iken terk etiği engelli Nur Gülender'e 26 yıllık annelik yapan 65 yaşındaki Rabia Yolcu, "Ya Nur ya ben" diyen 30 yıllık eşini tek celsede boşadı. Yolcu, "Eşim, 'Benimle ilgilenmiyorsun, sürekli Nur ile ilgileniyorsun boşanmak istiyorum.' deyince hiç tereddüt etmedim. Dünya bir yana Nur'um bir yana. Eğer ben ölürsem Nur ortada kalır. O benim her şeyim hayat kaynağım" dedi. Yatağa bağımlı Nur'a hayatını adayan Yolcu, "Ben ve kızım Nur çok mutluyuz. Yeter ki bize karışmasınlar. Ben bu yavruyu nasıl tek başına bırakırım. İnsanlığa sığmaz" dedi.

        GÖÇMEN KUŞLAR!
        Osmaniye'de         otoban üzerinde yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan 2 şahıs, 6'sı Pakistan 68'i Afganistan uyruklu 74 mülteciyle birlikte suçüstü yakalandı. 14 kişilik iki minibüste toplam 74 kişiyi gören polis bile şaşırdı. Aralarında bebeklerin de bulunduğu mültecilerin 3 gün yemek yemediği ortaya çıktı. Kaçakçılar M.K (42) ve M. E.K.'ye (35), toplam 139 bin 934 TL ceza kesildi.

            SAMANLIKTA FACİA!
            Samsun'da             Kezban Kılıç (25) önceki samanlıkta temizlik yaparken elektrik akımına kapıldı. Mesut Kılıç (27), feryadını duyduğu kardeşinin yardımına koştu. İkisi de ağır yaralandı. Genç kız kurtarılamadı, ağabeyi tedavi altına alındı.

            17.3 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 17 milyon 394 bin lira devretti. 5 bilenler 19 bin 397'şer lira, 4 bilenler 438'er lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak.

            BİR TALİHLİYE 329 BİN LİRA
            5+1 bilen bir kişi 329 bin lira kazandı. 5 bilenler 6 bin 674'er lira, 4+1 bilenler 513'er lira, 4 bilenler 45'er lira, 3+1 bilenler 25'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira ikramiye alacak.

            CAM PAZARI!
            Antalya'da             erkek arkadaşı Aytaç D (32) ile tartışınca 2'nci kat penceresinden park halindeki otomobilin üstüne düşen üniversite öğrencisi Safiye Nur G. (24), hayati tehlikeyi atlattı. Üniversiteli Safiye'nin bina önündeki otomobilin cam tavanına düşmesinin hayatını kurtardığı belirlendi. Bu arada otomobilin sahibi zararının giderilmesi için her ikisinden şikayetçi oldu.

                ENGELSİZ BAŞARI
                Ankara'da                 yaşayan Ata Çankır (12), doğumundan itibaren duyma sıkıntısı yaşadı. 17 aylıkken işitme engelli olduğu anlaşıldı. Ameliyat ile biyonik kulak takılan Çankır, yetenekleriyle parmak ısırttı. Resim çizebilen Ata, 3 yıldır aldığı keman eğitimiyle engelleri aştı. Biyonik kulaklar ile çok rahat duyabildiğini aktaran Çankır, ileride doktor olmak istediğini açıkladı. "En büyük hayalim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalmak" ifadesini kullandı.

                AYAZ İÇİN GERİ SAYIM
                Muğla'da                 22 aylık SMA hastası Ayaz Ünen'in tedavisi için geri sayım başladı. Mehtap- Sinan Ünen çifti, ABD'de yapılacak tedavi için 1 milyon 500 bin doların toplandığını açıkladı. Baba Ünen, "900 bin doları 1 Haziran'a kadar toplamamız gerek" çağırısı yaptı.

                ŞEHADETNAME
                İzmir'de yaşayan Melike Yağmurcukardeş, şehitlerimizi unutmadı. Yazdığı mektupları şehit ailelerine ve gazilere göndererek destek olmaya çalıştı. Sosyal medyadan örgütlenen bir grupla da şehitlere hitaben yazdıkları mektupları da mezarlara bıraktı. Mektuplarda duygu ve düşüncelerini paylaştığını anlatan Melike, "O ailelerle görüştüğüm zaman onlara mektup ulaştırdığım zaman yaşadığım mutluluk benim için paha biçilemez" ifadesini kullandı.
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                Haberler Yaşam Askere gitme hazırlığında olan genç, kılıçlı saldırganlar tarafından katledildi (Yaşam haberleri)