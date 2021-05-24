Askere gitme hazırlığında olan genç, kılıçlı saldırganlar tarafından katledildi (Yaşam haberleri)

BÜYÜK ONUR

Adana'da görümcesinin bakmayıp 10 günlük iken terk etiği engelli Nur Gülender'e 26 yıllık annelik yapan 65 yaşındaki Rabia Yolcu, "Ya Nur ya ben" diyen 30 yıllık eşini tek celsede boşadı. Yolcu, "Eşim, 'Benimle ilgilenmiyorsun, sürekli Nur ile ilgileniyorsun boşanmak istiyorum.' deyince hiç tereddüt etmedim. Dünya bir yana Nur'um bir yana. Eğer ben ölürsem Nur ortada kalır. O benim her şeyim hayat kaynağım" dedi. Yatağa bağımlı Nur'a hayatını adayan Yolcu, "Ben ve kızım Nur çok mutluyuz. Yeter ki bize karışmasınlar. Ben bu yavruyu nasıl tek başına bırakırım. İnsanlığa sığmaz" dedi.