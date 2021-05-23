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    'nden 'ye yardım

    'in Filistinlilere yaptığı insanlık dışı saldırılar devam ederken özellikle bölgesindeki Filistinliler için yardım kampanyalarını sürdürüyor. Dernekten yapılan açıklamada, "2007 yılından itibaren Cansuyu Derneğimizin bölgedeki faaliyetleri devam ediyor. Gazze'de 2000 yetimimiz var ve her ay ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bölgede 1.2 milyon dolarlık yatırım yaptığımız meslek edindirme kursumuz var." denildi.

    Cansuyu Derneği'nden Gazze'ye yardım
    İsrail'in Filistinlilere yaptığı insanlık dışı saldırılar devam ederken Cansuyu Derneği özellikle bölgesindeki Filistinliler için yardım kampanyalarını sürdürüyor. Dernekten yapılan açıklamada, "2007 yılından itibaren mizin bölgedeki faaliyetleri devam ediyor. Gazze'de 2000 yetimimiz var ve her ay ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bölgede 1.2 milyon dolarlık yatırım yaptığımız meslek edindirme kursumuz var. Son saldırılarla beraber Gazze'deki yardımlarımızı yoğunlaştırdık ve on binlerce mağdur kardeşimize yardımlarımızı ulaştırdık" denildi.
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