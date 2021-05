Korkunç olay 6 Mayıs'ta İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı! Mert Kaplan'ın yanında kurye olarak çalışan Arif Kalimov'un motosikletinin tekerleği patladı. Kaplan, motosikleti tamir ettiği sırada Aytekin Özdemir'in kullandığı araç yanından hızla geçti. Kaplan, "Böyle hızlı araba kullanılır mı?" diye tepki gösterdi. Araçtan inen Özdemir, Kaplan'ı kalbinden bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Mert Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mert Kaplan'ın eşi Yıldız Kaplan ise yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Çocuklarım daha bilmiyor. Bana her gün babalarını soruyorlar. Ben de uzak bir yere gittiğini söylüyorum. 'Ne zaman gelecek?' diye soruyorlar. O katilin bulunmasını istiyorum. Bir an önce yakalansın. O dışarıda dolanırken, biz burada her gün acı çekiyoruz. Dayanamıyorum artık." Öte yandan polisin Özdemir'e telefonla ulaşarak teslim olmasını istediği, Özdemir'in "Teslim olmayacağım, beni yakalayamayacaksınız" dediği öğrenildi. Katil zanlısı Özdemir'i yakalama çalışmaları ise devam ediyor.