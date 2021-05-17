Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'da uyardığı sürücü tarafından öldürüldü! Katil ise hala firarda

    'da 'ın yanında kurye olarak çalışan imov'un motosikletinin tekerleği patladı. Kaplan, motosikleti tamir ettiği sırada 'in kullandığı araç yanından hızla geçti. Kaplan, "Böyle hızlı araba kullanılır mı?" diye tepki gösterdi. Araçtan inen Özdemir, Kaplan'ı kalbinden bıçakladı. Kurtarılamadı. Katil ise hala firarda!

    Cani firarda

    Korkunç olay 6 Mayıs'ta 'da yaşandı! 'ın yanında kurye olarak çalışan imov'un motosikletinin tekerleği patladı. Kaplan, motosikleti tamir ettiği sırada 'in kullandığı araç yanından hızla geçti. Kaplan, "Böyle hızlı araba kullanılır mı?" diye tepki gösterdi. Araçtan inen Özdemir, Kaplan'ı kalbinden bıçakladı.

    Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Mert Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mert Kaplan'ın eşi ise yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Çocuklarım daha bilmiyor. Bana her gün babalarını soruyorlar. Ben de uzak bir yere gittiğini söylüyorum. 'Ne zaman gelecek?' diye soruyorlar. O katilin bulunmasını istiyorum. Bir an önce yakalansın. O dışarıda dolanırken, biz burada her gün acı çekiyoruz. Dayanamıyorum artık." Öte yandan polisin Özdemir'e telefonla ulaşarak teslim olmasını istediği, Özdemir'in "Teslim olmayacağım, beni yakalayamayacaksınız" dediği öğrenildi. Katil zanlısı Özdemir'i yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Katil İsrail onu da şehit etti!
    Haberler Yaşam İstanbul Bayrampaşa'da uyardığı sürücü tarafından öldürüldü! Katil ise hala firarda