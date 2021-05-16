Model ve şarkıcı Tuğçe Aral, kendisine klip çekmek için anlaştığı yapımcı tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. Çekilecek klip için Trend Müzik Reklam isimli medya şirketi ile anlaştı. Taraflar arasında yapımcı sözleşmesi imzalandı. Tekli klip ve tanıtım için şirkete 40 bin lira ödeyen manken, her defasında kendisine çeşitli bahaneler üretildiğini ileri sürdü. Parasını gereği istediğinde ise hakaretlere maruz kaldığını belirten Aral, savcılığa başvurdu. Kendisine gelen hakaret içerikli mesajlarla psikolojisinin bozulduğunu belirtip dava açtı.







İREM'İN SESİ OLUN

İrem Nur, kulak kanalı, kulak deliği ve dış kulağı olmadan dünyaya geldi. Ailesi, ABD'deki tedavi için yardımseverlere seslendi: KIZIMIZA SES OLUN



Bursa Kestel'de yaşayan İrem Nur Bayazit (6), kulak kanalı, kulak deliği ve dış kulağı olmadan dünyaya geldi. Doktorlar, tedavinin ABD'de yapılabileceğini söyledi. Ancak ailenin maddi durumu 200 bin dolarlık tedavi masraflarını karşılamaya yetmedi. İrem için sosyal medyadan kampanya başlatan anne Zuhal Bayazit, "Amerika'daki klinik ile anlaştık. İrem'in iki kulağı olmadığı için 200 bin dolara ihtiyacımız var. Destek bekliyoruz" dedi.







SİBER MAAŞ!

Buckingham Sarayı, bilgisayar korsanlarından korunmak için siber güvenlik arayışına girdi. Bunun için internet sitesine ilan verdi. İlanda sarayın e-postalarını ve Google aramalarını bilgisayar korsanlarından korumaya yardımcı siber güvenlik mühendisi arandığı belirtildi. 50-60 bin sterlin (yaklaşık 596 bin-715 bin TL) arasında maaş verilecek uzman haftada 37.5 saat çalışacak.







AJAN BELLONİ!

İtalya istihbaratının başına, ilk kez bir kadın atandı. Elisabetta Belloni'nin çok iyi derecede Türkçe bildiği ortaya çıktı.



İtalya Başbakanı Mario Draghi, DİS Başkanlığı'na Büyükelçi Elisabetta Belloni'yi atadı. Yaklaşık 35 yıldır Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Büyükelçi Belloni, en son Genel Sekreter olarak görev yapıyordu. Çok iyi derecede Türkçe bildiği belirtilen fakat konuşmaktan imtina eden Belloni'nin, Afganistan ve Irak'ta gerçekleştirilen İtalyan rehineleri kurtarma operasyonlarında büyük başarı gösterdiği ortaya çıktı.







PARFÜM DAYAĞI

İzmir'de aktar H.İ, dükkanında parfüm satan kar ortağı Büşra Akça ile para konusunda tartıştı. Genç kadını kıyasıya dövüp yaraladı.







TÜMÖRE TEKME

İzmir'de Ada Yavuz'un ayağına, henüz 4 aylıkken tümör saptandı. Doktorlar bacağını kesmeye kalktı. Ancak Doç. Dr. Burçin Keçeci, küçük kıza kıyamadı. Başarılı bir ameliyatla tümörü aldı. Ayağı kurtardı.







BM'YE GİRDİ

Göbeklitepe, sınırları aştı. Tarihi dikili taşın kopyası, BM'de sergilenecek.

KANLI BAYRAM

Kocaeli'de 26 yaşındaki Edip Bayram, tartıştığı babası Ali Bayram'ı silahla vurarak öldürdü. Annesi ve iki amca çocuğunu yaraladı. Köye gelen jandarmayla da silahlı çatışmaya girdi. Bayram, 1 astsubay ve 2 uzman erbaşı vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 2.5 saat süren çalışmayla etkisiz hale getirildi.



KOLONYA ZEHİRLEDİ

Pendik'te iki Türkmen, kolonyaya şalgam suyu ekleyip içti. İkisi de zehirlenerek can verdi.



KISKANDI ÖLDÜRDÜ

D.Bakır'da 71'lik Şehmuz A, 46 yaşındaki eşi Şirvan Dönmez'i delik deşik etti. "Kıskandım" dedi.



BAŞLARINA TIR DÜŞTÜ

İzmir'de taksiye çarpan TIR, devrildi. Kaldırımda yürüyen iki yaya hayatını kaybetti.



TEKNOLOJİ SAVAŞI

Dünyaca ünlü teknoloji markası LG'nin Türkiye temsilciliğinde yöneticilik yapan iki Güney Koreli Baiklyun Oh ve Bokyong Park silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı yapanlar rakip firmadan çıkınca 3 şüpheli yargılandıkları mahkeme tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm edildiler. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Oh'a karşı yapılan silahlı eylemin azmettiricisi ve tetikçisi Deniz A., Mevlüt A. ve Berat A. hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verirken aynı eylemin Park'a karşı 1'er yıl 6'şar ay ve 22'şer gün hapis cezasına hükmetti. (ATAKAN IRMAK)



153 MİLYON DEVRETTİ - SAYISAL LOTO

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 153 milyon 206 bin 480 lira devretti. 5 bilen 3 kişi, 120 bin 578'er lira, 4 bilenler bin 913'er lira, 3 bilenler 111'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak. 17,29,52,74,77,85,9JOKER