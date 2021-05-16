Gölcük'te üzüntü yaratan ölüm… Briçte Dünya Şampiyonu olan Okay Gür, önceki akşam arkadaşları ile yaptığı maç sonrasında midesinde yanma şikayetini belirterek, 'Bugün erkenden yatacağım, dinleneceğim' dedi. Ancak arkadaşları bir daha Gür'e ulaşamayınca panikledi. Arkadaşlarının evin kapısını kırarak girdiğinde, Gür'ün cansız bedeni karşılarında duruyordu. Sağlık ekiplerine haber verildi. Kalp krizi olduğu iddia edilse de, ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Okay Gür'ün cenazesi dün ikindi namazına müteakip Gölcük Merkez Camii'nde kılındı. Ardından naaşı 17 Ağustos mezarlığına defnedildi. Biriçte dünyanın en başarılı isimleri arasına girmeyi başaran Gür, yurt dışından gelen tekliflere sıcak bakmamıştı.
Okay Gür, briçte çok özel bir oyun stiline sahipti. Birçok uluslararası dergide Gür'ün stilini öven habere imza atmıştı.
Okay Gür, briçte çok özel bir oyun stiline sahipti. Birçok uluslararası dergide Gür'ün stilini öven habere imza atmıştı.