Karadeniz'de 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası'ndaki kaçak ve çarpık yapılaşma, bölgenin doğal güzelliğini gölgeledi. Betonarme yapılarla adeta yayla sitesi görünümüne bürünen Sisdağı Yaylası, yöre sakinleri tarafından Türkiye'nin 82'nci ili olarak anılmaya başladı.

Yöre sakinlerinden Mustafa Özcan, "Yaylaya temiz hava için çıkarız. Çocuklarımıza yaylaya çıktığı zaman parkta oyun oynayacak alan bırakmadık. Burası adeta bir şehir görünümünde" dedi. Yöre sakinlerinden Abdullah Öztürk ise "3-4 kat apartman yapılmış. Ahşap, kulübe gibi olsa neyse. Gelişigüzel yapılanma devam ederse hiçbir özelliği kalmayacak. Bu işe bir an önce el atılması lazım" ifadelerini kullandı.