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    'deki güzelliğinin üzerine sis çöktü! Betonarme yapılara büründü

    'de 2 bin 182 rakımlı 'ndaki kaçak ve çarpık yapılaşma, bölgenin doğal güzelliğini gölgeledi. Betonarme yapılarla adeta yayla sitesi görünümüne bürünen Sisdağı Yaylası, yöre sakinleri tarafından 'nin 82'nci ili olarak anılmaya başladı.

    Yaylakondu

    Karadeniz'de 2 bin 182 rakımlı 'ndaki kaçak ve çarpık yapılaşma, bölgenin doğal güzelliğini gölgeledi. Betonarme yapılarla adeta yayla sitesi görünümüne bürünen Sisdağı Yaylası, yöre sakinleri tarafından 'nin 82'nci ili olarak anılmaya başladı.

    Yöre sakinlerinden , "Yaylaya temiz hava için çıkarız. Çocuklarımıza yaylaya çıktığı zaman parkta oyun oynayacak alan bırakmadık. Burası adeta bir şehir görünümünde" dedi. Yöre sakinlerinden ise "3-4 kat apartman yapılmış. Ahşap, kulübe gibi olsa neyse. Gelişigüzel yapılanma devam ederse hiçbir özelliği kalmayacak. Bu işe bir an önce el atılması lazım" ifadelerini kullandı.

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