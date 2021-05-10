Saplantılı aşığı kabus yaşattı: Senin etini parçalayacağım

Afyonkarahisar'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki B. D.'nin hayatı 4 yıl önce memleketi Kütahya'da spor lisesinde okurken hiç tanımadığı A. E. (17) nedeniyle adeta kabusa döndü. 15 yaşındayken takip edilmeye başlanan B. D., hala kurtulamadı.



OTOBÜSTE BENİ İZLEMİŞ

Şahsın kendisini otobüs durağında gördüğünü ve o zamandan sonra da kendisine platonik bir aşk beslemeye başladığını belirten B.D., "Sadece rahatsız değil tehdit, taciz ve hakaret mesajları alıyorum. Kendisi beni durakta görmüş, daha sonra maçlarıma gelmiş ve beni izlemiş. Benimle aynı otobüse binerek beni izlemiş. Biz bu şahısla ilgili şikayetçi olduk, İl Emniyet Müdürlüğü elinden gelenin fazlasını yaptı ama kendisi üzerine düşen görevi yapmadı. Şahıs halen bana tehdit mesajları atıyor, cinayet videoları gönderiyor. Emine Bulut, Münevver Karabulut ve Özgecan cinayetinin videolarını atıyor" dedi.

'LİME LİME EDECEĞİM'

Talihsiz kız, "Benim adıma açılan escort hesapları ve benim fotoğraflarımı kullanarak sosyal medya hesapları açıyor, 'senin etini parçalayacağım, seni lime lime edeceğim' şeklinde çok kötü tehditleri var. Bir süredir sosyal medya kullanamıyoruz" diye konuştu.