Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Down sendromlu Berfin'e annesi destek sağladı: Milli takıma çağrıldı

    İzmirli Berfin'in down sendromlu olduğu bebekken ortaya çıktı. Anne Serpil Aşık, kolları sıvadı. Onun sağlıklı büyümesi için hayatını adadı. Berfin 16 yaşına geldiğinde tenise başladı. Annesi de bol bol antrenman yaptırdı. Genç kızın milli takıma kadar yükselmesini sağladı. Fedakar anne, kızını hiçbir idmanda yalnız bırakmıyor. "Ölene dek onun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diyor.

    Anatrenör

    İzmirli Berfin'in down sendromlu olduğu bebekken ortaya çıktı.

    Anne Serpil Aşık, kolları sıvadı. Onun sağlıklı büyümesi için hayatını adadı. Berfin 16 yaşına geldiğinde tenise başladı. Annesi de bol bol antrenman yaptırdı. Genç kızın milli takıma kadar yükselmesini sağladı. Fedakar anne, kızını hiçbir idmanda yalnız bırakmıyor. "Ölene dek onun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diyor.

    Onlar, üstümüze titreyendi. Gece uyurken üstümüzü örten, derdimizi sıkıntımızı bilen, en yakın arkadaşımız ve bizi herkesten daha çok sevendi... Bugünü, diğer günlerden özel kılan, kıymetli annelerimizdi. Hikayeleri farklı olsa da isimleri hep 'anneydi'... Ankara'da Sinem Ersoy'un azmi yüreklere işledi. Ersoy'un üçüzleri Esra, Tuğba ve Büşra'yı 6 aylıkken dünyaya getirdi.

    Her biri 1 kilogram doğan üçüzlerini 45 gün sonra kucağına alabildi. Tam kavuşmanın mutluluğunu yaşarken kızlarının Serebral Palsi (SP) yani beyin felci hastası olduğunu öğrendi. O günden itibaren Esra, Tuğba ve Büşra'nın tedavisi ve eğitimi için didindi. ODTÜ Biyoloji Bölümü'nü kazanan Tuğba, genetik alanında çalışmak istediğini söyledi. Halkla İlişkiler eğitim gören Esra ise moda tasarımcısı olmak istediğini söyledi. Liseyi birincilikle bitiren ve üniversiteye hazırlanan Büşra da ailenin göz bebeğiydi.

    HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM
    Kızlarıyla     gurur duyduğunu söyleyen Sinem Ersoy, "Annelik duygumu kızlarımla çok güzel yaşadım. Hepsinin kendine ait başarıları var" dedi.

        EN HAVALI ANNE
        Türkiye, Semin Öztürk Şener'i ülkenin tek sivil kadın akrobasi pilotu olarak tanıdı. Pek çok etkinliklerde ülkemizi temsil eden Şener, 8 ay önce oğlu Pars'ı kucağına aldı. Uçağının küçük bir kopyasını oğlu için de yaptıran genç pilot "Anne olmak uçuşlarıma da yansıyor. Daha temkinliyim" dedi.

        SESSİZ MÜCADELE
        Eskişehir'de Ezgi Erdoğan'ın (35) kızı Sude Zeynep kedi miyavlaması sendromu rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Anne Erdoğan nadir görülen hastalığa sahip kızından 'anne' kelimesini duymayı çok istediğini söyledi.

        BÜYÜK BAŞARI
        Pınar Aracı Baş, İngiltere'de ziraat mühendisliği eğitimi aldı. 13 yıl önce Türkiye Jokey Kulübü'nde işe başladı. Kısrakların gebeliğine, doğumlarına şahitlik eden Baş, "Hem kendi çocuğumu hem de taylarımızı büyütürken geçirdiğim bu süreçten inanılmaz keyif alıyorum" dedi.

            ONU DÜNYA TANIYOR
            Derya Sert'e Akdeniz Üniversitesi'nde kadavradan rahim nakli yapıldı. 9 yıllık bekleyişin ardından oğlu Ömer Özkan'ı kucağına aldı. Tıp literatürüne giren Sert, ilk kez Anneler Günü'nü kutladı. Mutluluğunu şöyle anlattı: Önce Allah'a sonra dünyada kadavradan yapılan ilk rahim naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibine dua ediyorum.

            YÜREĞİNE SAĞLIK
            Erzurum'da hemşire Selda Coşkun, virüse karşı canının hiçe saydı. Kızı Alara'yı Artvin'deki ailesinin yanına yolladı. Bir yılı aşkın süredir görmediği kızını çok özlediğini anlattı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına Filistin çağrısı
            Haberler Yaşam Down sendromlu Berfin'e annesi destek sağladı: Milli takıma çağrıldı