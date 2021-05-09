Down sendromlu Berfin'e annesi destek sağladı: Milli takıma çağrıldı

İzmirli Berfin'in down sendromlu olduğu bebekken ortaya çıktı.
Anne Serpil Aşık, kolları sıvadı. Onun sağlıklı büyümesi için hayatını adadı. Berfin 16 yaşına geldiğinde tenise başladı. Annesi de bol bol antrenman yaptırdı. Genç kızın milli takıma kadar yükselmesini sağladı. Fedakar anne, kızını hiçbir idmanda yalnız bırakmıyor. "Ölene dek onun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diyor.
Onlar, üstümüze titreyendi. Gece uyurken üstümüzü örten, derdimizi sıkıntımızı bilen, en yakın arkadaşımız ve bizi herkesten daha çok sevendi... Bugünü, diğer günlerden özel kılan, kıymetli annelerimizdi. Hikayeleri farklı olsa da isimleri hep 'anneydi'... Ankara'da Sinem Ersoy'un azmi yüreklere işledi. Ersoy'un üçüzleri Esra, Tuğba ve Büşra'yı 6 aylıkken dünyaya getirdi.
Her biri 1 kilogram doğan üçüzlerini 45 gün sonra kucağına alabildi. Tam kavuşmanın mutluluğunu yaşarken kızlarının Serebral Palsi (SP) yani beyin felci hastası olduğunu öğrendi. O günden itibaren Esra, Tuğba ve Büşra'nın tedavisi ve eğitimi için didindi. ODTÜ Biyoloji Bölümü'nü kazanan Tuğba, genetik alanında çalışmak istediğini söyledi. Halkla İlişkiler eğitim gören Esra ise moda tasarımcısı olmak istediğini söyledi. Liseyi birincilikle bitiren ve üniversiteye hazırlanan Büşra da ailenin göz bebeğiydi.
HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM
Kızlarıyla gurur duyduğunu söyleyen Sinem Ersoy, "Annelik duygumu kızlarımla çok güzel yaşadım. Hepsinin kendine ait başarıları var" dedi.