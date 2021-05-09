Down sendromlu Berfin'e annesi destek sağladı: Milli takıma çağrıldı

Onlar, üstümüze titreyendi. Gece uyurken üstümüzü örten, derdimizi sıkıntımızı bilen, en yakın arkadaşımız ve bizi herkesten daha çok sevendi... Bugünü, diğer günlerden özel kılan, kıymetli annelerimizdi. Hikayeleri farklı olsa da isimleri hep 'anneydi'... Ankara'da Sinem Ersoy'un azmi yüreklere işledi. Ersoy'un üçüzleri Esra, Tuğba ve Büşra'yı 6 aylıkken dünyaya getirdi.

Her biri 1 kilogram doğan üçüzlerini 45 gün sonra kucağına alabildi. Tam kavuşmanın mutluluğunu yaşarken kızlarının Serebral Palsi (SP) yani beyin felci hastası olduğunu öğrendi. O günden itibaren Esra, Tuğba ve Büşra'nın tedavisi ve eğitimi için didindi. ODTÜ Biyoloji Bölümü'nü kazanan Tuğba, genetik alanında çalışmak istediğini söyledi. Halkla İlişkiler eğitim gören Esra ise moda tasarımcısı olmak istediğini söyledi. Liseyi birincilikle bitiren ve üniversiteye hazırlanan Büşra da ailenin göz bebeğiydi.

HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM

Kızlarıyla gurur duyduğunu söyleyen Sinem Ersoy, "Annelik duygumu kızlarımla çok güzel yaşadım. Hepsinin kendine ait başarıları var" dedi.