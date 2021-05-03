Kocaeli'de Y.B. (10) ile kuzeni Osman Emir Bayhan (10), evdeki tüfekle oynamaya başladı. Y.B.'nin elinde olan tüfek kazara ateş aldı. Kurşun Bayhan'a isabet etti. Kanlar içinde özel hastaneye kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı.
Olayın yaşandığı evin önünde bir kadın, "Osman nerede, neden söylemiyorsunuz" diyerek fenalaştı.
ŞU 'HELA' BAK!
Aydın Efeler'deki Bey Camii'nin tuvaleti, hırsızların hedefindeydi! Tuvaletin son 4 ayda 3 kez soyulması, herkesi şaşkına çevirdi. İşletmeci Mehmet Şahin, dün tuvaleti açmak için camiye gitti. Bu sırada bozuk paraların çalındığını fark etti. Güvenlik kamerası ile donattığı tuvaletinde yaşanan hırsızlığa isyan eden Şahin, "Hemen hemen her ay düzenli olarak gelip hem kameralara zarar veriyorlar hem de hırsızlık yapıyorlar. Evimin geçimini buradan sağlıyorum, başka bir işim ve gelirim yok. Bıktım bu hırsızlardan" dedi.
'KORKUT'ELİ
ANTALYA Korkuteli'nde 25 yaşındaki R.A. adlı sürücü, hareket halindeki aracının kapısını açtı. Sonra tavana çıktı. Arkadan gelen motosikletli bir arkadaşı da korku dolu anları kayda aldı. Çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve altına, "Ayakta yine kullanırım. Otomatik şoförsüz hız sabitleyici, TOFAŞ'tan daha fazlası. Jandarma gelirse bizi kovalamaz" diye yazdı. Görüntüleri izleyen 0jandarma ekipleri, R.A. ve yanındaki A.T.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve trafik suçundan toplam 9 bin 133 lira para cezası uyguladı.
VASİYET TAMAM!
Almanya Köln'de yaşayan Renate, 40 yıl önce Türk komşularının dostluğundan etkilendi. Kelime-i şahedet getirdi. Müslüman olup Emine Baltacı ismiyle gezdi. Alman kadın, geçtiğimiz günlerde kaldığı huzurevinde 83 yaşında hayatını kaybetti. Türk komşuları, Emine Baltacı'nın vasiyetini yerine getirmek istedi. Alman yetkililerden izin alıp cenazeyi Türkiye'ye getirdi. Trabzon'un Sürmene ilçesinde toprağa verdi. Komşusu Hüseyin Çakır, "Devlet onu kimsesizler mezarlığa götürerek yakacak ve küllerini herhangi bir yere gömecekti. Buna müsaade edemezdik" dedi.
İREM'DEN BİR İLK
Bugüne dek 110 madalya kazanan milli yüzücü İrem Öztekin (20), İzmir'deki kursu bitirdi. İlk Down sendromlu cankurtaran olarak tarihe geçti.
AHTAPOT BEREKETİ
Datça'da kısıtlamalar, sahilde hareketliliği azalttı. Liman bölgesi ahtapotla doldu taştı.
YAKTI GEÇTİ
Edirne'de G.Ü, alt kat komşusuyla tartıştı. Mutfakta bir tencere su kaynattı. Ercan Yılmaz'ın üzerine boşalttı. Serbest kaldı.
'MÖÖ'TEL!
Ordu'da inek oteli kuruldu. Yüzde 99 doldu. Yetkililer, "İmkanı olmayan hayvanını otele bırakıyor" diye konuştu.
7.5 MİLYON DEVRETTİ
Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 518 bin lira devretti. 5 bilenler 26 bin 489'ar lira, 4 bilenler 655'er lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak. (10, 44, 58, 39, 57, 59)
282 BİN LİRA DEVRETTİ - ŞANS TOPU
5+1 bilen çıkmayınca 282 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 752'şer lira, 4+1 bilenler 616'şar lira, 4 bilenler 43'er lira, 3+1 bilenler 24'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak. (2,5,15,17,26+3joker)
VOGUE ARTIK
Hollanda'da yaşayan Şueli Abbing albino hastalığıyla dünyaya geldi. Çinli ailesi tarafından uğursuz görüldüğü için terk edildi. 3 yaşındayken Hollandalı bir aile tarafından evlat edinilen Abbing farklı görüntüsünü avantaja çevirdi. 15 yaşında olan Şueli Abbing, başta Vogue dergisi olmak üzere pek çok ünlü tasarımcının fotoğraf çekiminde boy gösterdi...
Olayın yaşandığı evin önünde bir kadın, "Osman nerede, neden söylemiyorsunuz" diyerek fenalaştı.
ŞU 'HELA' BAK!
Aydın Efeler'deki Bey Camii'nin tuvaleti, hırsızların hedefindeydi! Tuvaletin son 4 ayda 3 kez soyulması, herkesi şaşkına çevirdi. İşletmeci Mehmet Şahin, dün tuvaleti açmak için camiye gitti. Bu sırada bozuk paraların çalındığını fark etti. Güvenlik kamerası ile donattığı tuvaletinde yaşanan hırsızlığa isyan eden Şahin, "Hemen hemen her ay düzenli olarak gelip hem kameralara zarar veriyorlar hem de hırsızlık yapıyorlar. Evimin geçimini buradan sağlıyorum, başka bir işim ve gelirim yok. Bıktım bu hırsızlardan" dedi.
'KORKUT'ELİ
ANTALYA Korkuteli'nde 25 yaşındaki R.A. adlı sürücü, hareket halindeki aracının kapısını açtı. Sonra tavana çıktı. Arkadan gelen motosikletli bir arkadaşı da korku dolu anları kayda aldı. Çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve altına, "Ayakta yine kullanırım. Otomatik şoförsüz hız sabitleyici, TOFAŞ'tan daha fazlası. Jandarma gelirse bizi kovalamaz" diye yazdı. Görüntüleri izleyen 0jandarma ekipleri, R.A. ve yanındaki A.T.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve trafik suçundan toplam 9 bin 133 lira para cezası uyguladı.
VASİYET TAMAM!
Almanya Köln'de yaşayan Renate, 40 yıl önce Türk komşularının dostluğundan etkilendi. Kelime-i şahedet getirdi. Müslüman olup Emine Baltacı ismiyle gezdi. Alman kadın, geçtiğimiz günlerde kaldığı huzurevinde 83 yaşında hayatını kaybetti. Türk komşuları, Emine Baltacı'nın vasiyetini yerine getirmek istedi. Alman yetkililerden izin alıp cenazeyi Türkiye'ye getirdi. Trabzon'un Sürmene ilçesinde toprağa verdi. Komşusu Hüseyin Çakır, "Devlet onu kimsesizler mezarlığa götürerek yakacak ve küllerini herhangi bir yere gömecekti. Buna müsaade edemezdik" dedi.
İREM'DEN BİR İLK
Bugüne dek 110 madalya kazanan milli yüzücü İrem Öztekin (20), İzmir'deki kursu bitirdi. İlk Down sendromlu cankurtaran olarak tarihe geçti.
AHTAPOT BEREKETİ
Datça'da kısıtlamalar, sahilde hareketliliği azalttı. Liman bölgesi ahtapotla doldu taştı.
YAKTI GEÇTİ
Edirne'de G.Ü, alt kat komşusuyla tartıştı. Mutfakta bir tencere su kaynattı. Ercan Yılmaz'ın üzerine boşalttı. Serbest kaldı.
'MÖÖ'TEL!
Ordu'da inek oteli kuruldu. Yüzde 99 doldu. Yetkililer, "İmkanı olmayan hayvanını otele bırakıyor" diye konuştu.
7.5 MİLYON DEVRETTİ
Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 518 bin lira devretti. 5 bilenler 26 bin 489'ar lira, 4 bilenler 655'er lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak. (10, 44, 58, 39, 57, 59)
282 BİN LİRA DEVRETTİ - ŞANS TOPU
5+1 bilen çıkmayınca 282 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 752'şer lira, 4+1 bilenler 616'şar lira, 4 bilenler 43'er lira, 3+1 bilenler 24'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak. (2,5,15,17,26+3joker)
VOGUE ARTIK
Hollanda'da yaşayan Şueli Abbing albino hastalığıyla dünyaya geldi. Çinli ailesi tarafından uğursuz görüldüğü için terk edildi. 3 yaşındayken Hollandalı bir aile tarafından evlat edinilen Abbing farklı görüntüsünü avantaja çevirdi. 15 yaşında olan Şueli Abbing, başta Vogue dergisi olmak üzere pek çok ünlü tasarımcının fotoğraf çekiminde boy gösterdi...