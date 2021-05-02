Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı iddia edilen Yağmur Sarnıç, hapis cezasına çarptırılmıştı.

İkili arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Emre Aşık, çocuklarının, anneleri tarafından cinsel istismara maruz kaldığını, internette ölüm tehlikesi saçan korku dolu videolar izletilerek sevgilisiyle çocuklarının yalnız bırakıldığını ileri sürdü.

Yağmur Sarnıç hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da soruşturma başlatıldı.

Daha önce de Yağmur Aşık'ın kiralık katil olarak tuttuğu iddia edilen Erdi Sungur "Cezaevinden firar ettiğimde Yağmur'un yanında kaldım. Benden hamile kaldı" sözleriyle şok etmişti.