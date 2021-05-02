Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Milli futbolcu , şoke eden sözler!  çocuklarına cinsel istismarda bulunmuş

    Boşanmak üzere olduğu eşiyle olaylı bir süreç yaşayan eski milli futbolcu , şok iddialarda bulundu: Çocuklarım, anneleri tarafından cinsel istismara maruz kaldı.

    Dilek Yaman Demir
    Bu dava bitmez!

    Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı iddia edilen Yağmur Sarnıç, hapis cezasına çarptırılmıştı.

    İkili arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Emre Aşık, çocuklarının, anneleri tarafından cinsel istismara maruz kaldığını, internette ölüm tehlikesi saçan korku dolu videolar izletilerek sevgilisiyle çocuklarının yalnız bırakıldığını ileri sürdü.

    Yağmur Sarnıç hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da soruşturma başlatıldı.

    Daha önce de 'ın kiralık katil olarak tuttuğu iddia edilen Erdi Sungur "Cezaevinden firar ettiğimde Yağmur'un yanında kaldım. Benden hamile kaldı" sözleriyle şok etmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Aşı olmayana kısıtlama yolda
    Haberler Yaşam Milli futbolcu Emre Aşık, şoke eden sözler! Yağmur Sarnıç çocuklarına cinsel istismarda bulunmuş