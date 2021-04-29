Uçan çanta! Fiyatı hayrete düşürdü...

Louis Vuitton'un 2021 Sonbahar/Kış koleksiyonu Virgil Abloh tarafından tasarlandı. Uçak şeklindeki çanta, fiyatıyla görenleri şaşkına uğrattı. Yaklaşık 39 bin dolara (yaklaşık 321 bin TL) satılan çanta, gerçek uçak fiyatıyla karşılaştırıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçek bir uçağı daha ucuza satın alabilirsiniz" diye yazdı. Kanıt olarak da 32 bin 300 dolara (yaklaşık 266 bin TL) satılan küçük bir uçağın ilanını paylaştı.
Twitter;
Uçtu uçtu, çanta uçtu
Kokpiti kontrol ettin mi?
Çanta fiyatları uçuşa geçti
Ağabey bu çanta kaç kişilik
Kaç fett'e kadar çıkıyor
Gerçek uçağın fiyatı 32 bin 300 dolar
39 bin dolar
Louis Vuitton'un ürettiği uçak şeklindeki çantanın, gerçek uçaktan daha pahalı olduğu anlaşıldı
Twitter;
Uçtu uçtu, çanta uçtu
Kokpiti kontrol ettin mi?
Çanta fiyatları uçuşa geçti
Ağabey bu çanta kaç kişilik
Kaç fett'e kadar çıkıyor
Gerçek uçağın fiyatı 32 bin 300 dolar
39 bin dolar
Louis Vuitton'un ürettiği uçak şeklindeki çantanın, gerçek uçaktan daha pahalı olduğu anlaşıldı