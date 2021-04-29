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    Uçan çanta! Fiyatı hayrete düşürdü...

    'un 2021 Sonbahar/Kış koleksiyonu tarafından tasarlandı. Uçak şeklindeki çanta, fiyatıyla görenleri şaşkına uğrattı. Yaklaşık 39 bin dolara (yaklaşık 321 bin TL) satılan çanta, gerçek uçak fiyatıyla karşılaştırıldı.

    Uçan çanta
    Louis Vuitton'un 2021 Sonbahar/Kış koleksiyonu tarafından tasarlandı. Uçak şeklindeki çanta, fiyatıyla görenleri şaşkına uğrattı. Yaklaşık 39 bin dolara (yaklaşık 321 bin TL) satılan çanta, gerçek uçak fiyatıyla karşılaştırıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçek bir uçağı daha ucuza satın alabilirsiniz" diye yazdı. Kanıt olarak da 32 bin 300 dolara (yaklaşık 266 bin TL) satılan küçük bir uçağın ilanını paylaştı.

    Twitter;

    Uçtu uçtu, çanta uçtu

    Kokpiti kontrol ettin mi?

    Çanta fiyatları uçuşa geçti

    Ağabey bu çanta kaç kişilik

    Kaç fett'e kadar çıkıyor



    Gerçek uçağın fiyatı 32 bin 300 dolar



    39 bin dolar
    'un ürettiği uçak şeklindeki çantanın, gerçek uçaktan daha pahalı olduğu anlaşıldı
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    Haberler Yaşam Uçan çanta! Fiyatı hayrete düşürdü...