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    Kuryelik gaza geldi

    Son zamanlarda motosikletli kurye işine çok talep olduğunu belirten Başkanı , üniversite mezunlarının da bu işe sıcak baktığını belirtti.

    Kuryelik gaza geldi
    Pandemide internet alışverişleri hız kazandı. Bu da kuryelerin iş yoğunluğunu artırdı. Son zamanlarda motosikletli kurye işine çok talep olduğunu belirten İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı , üniversite mezunlarının da bu işe sıcak baktığını belirtti:

    Günde 10-16 saate kadar çalışıyorlar. Son aylarda makine mühendisliği, liği, bilgisayar mühendisliği, işletme ya da iktisat bölümü mezunları da A2, A1 ehliyeti alıp kurye olarak trafiğe çıkıyor. Yaklaşık 4 bin 500-6 bin lira arasında maaş alıyorlar...



    Kuryeler, "Virüs bizi tedirgin ediyor ama biz daha çok kazalardan ölüyoruz" dedi.

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