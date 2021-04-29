Kuryelik gaza geldi

Pandemide internet alışverişleri hız kazandı. Bu da kuryelerin iş yoğunluğunu artırdı. Son zamanlarda motosikletli kurye işine çok talep olduğunu belirten İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgün, üniversite mezunlarının da bu işe sıcak baktığını belirtti:
Günde 10-16 saate kadar çalışıyorlar. Son aylarda makine mühendisliği, İngilizce öğretmenliği, bilgisayar mühendisliği, işletme ya da iktisat bölümü mezunları da A2, A1 ehliyeti alıp kurye olarak trafiğe çıkıyor. Yaklaşık 4 bin 500-6 bin lira arasında maaş alıyorlar...
Kuryeler, "Virüs bizi tedirgin ediyor ama biz daha çok kazalardan ölüyoruz" dedi.
Günde 10-16 saate kadar çalışıyorlar. Son aylarda makine mühendisliği, İngilizce öğretmenliği, bilgisayar mühendisliği, işletme ya da iktisat bölümü mezunları da A2, A1 ehliyeti alıp kurye olarak trafiğe çıkıyor. Yaklaşık 4 bin 500-6 bin lira arasında maaş alıyorlar...
Kuryeler, "Virüs bizi tedirgin ediyor ama biz daha çok kazalardan ölüyoruz" dedi.