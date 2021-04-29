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    'da pansiyonda dehşet! Polis memurunu tartıştığı meslektaşı öldürdü...

    Hürriyet Mahallesi'nde bir pansiyonda tartışan polis memurlarından biri öldü, diğeri hapse gönderildi… Hayatını kaybeden kadın polis henüz 26 yaşındaydı.

    Pansiyonda dehşet
    Ağrı Hürriyet Mahallesi'nde önceki gece korkunç bir olay yaşandı. Kadın polis memuru ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Sokaktakilerin ihbarı üzerine polis pansiyona geldi. Polislerin 'Şikayet yoktur' tutanağı tuttuğu sırada Mesut Doğan belindeki tabancasını Esra Çelik'e doğru ateşlemeye başladı. Aldığı kurşunlar nedeniyle 26 yaşındaki talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.



    Esra'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Adliyeye çıkarılan Mesut Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mesut Doğan'ın ifadesinde "Pişmanım" dediği öğrenildi.
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    Haberler Yaşam Ağrı'da pansiyonda dehşet! Polis memurunu tartıştığı meslektaşı öldürdü...