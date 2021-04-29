Ağrı Hürriyet Mahallesi'nde önceki gece korkunç bir olay yaşandı. Kadın polis memuru Esra Çelik ile Mesut Doğan henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Sokaktakilerin ihbarı üzerine polis pansiyona geldi. Polislerin 'Şikayet yoktur' tutanağı tuttuğu sırada Mesut Doğan belindeki tabancasını Esra Çelik'e doğru ateşlemeye başladı. Aldığı kurşunlar nedeniyle 26 yaşındaki talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Esra'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Adliyeye çıkarılan Mesut Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mesut Doğan'ın ifadesinde "Pişmanım" dediği öğrenildi.
Esra'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Adliyeye çıkarılan Mesut Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mesut Doğan'ın ifadesinde "Pişmanım" dediği öğrenildi.