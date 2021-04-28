Erzurum salgınla mücadelede örnek oldu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Covid-19 ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sekmen, "Covid-19 ile mücadele ülkemizin örnek şehirlerinden biri olan Erzurum'da salgına karşı yürüttüğümüz seferberliğimiz artarak devam ediyor" dedi.

Salgınla mücadele konusunda Türkiye'de yapılan anketlerde Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin birinci olduğunu anımsatan Başkan Mehmet Sekmen, bir yılı aşkın bir süredir kentte salgınla mücadele kapsamında 60 milyon metrekare kapalı, 85 milyon metrekare de açık alanın dezenfekte edildiğini söyledi.

SEFERBERLİK BAŞLATMIŞ DURUMDAYIZ

Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Dünya'da olduğu gibi, ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadelemiz çok yönlü olarak devam etmektedir. Devletimizin, ilgili bütün kurumlarını ve tüm imkânlarını seferber etmek suretiyle gerçekleştirdiği salgınla mücadele çalışmalarına Erzurum'da bizler de yerel ölçekte elimizden gelen mücadeleyi gece gündüz demeden yürütmekteyiz.

Kamu kurum ve kuruluşlarından, ortak tüm kullanım alanlarına varıncaya kadar şehrimizin neredeyse dört bir yanını dezenfekte ettiğimiz bu süreçte, Erzurum için adeta seferberlik ilan etmiş durumdayız. Kendi maskemizi ve dezenfektan ürünlerimizi bile artık kendimiz imal edebiliyor, ihtiyaç doğrultusunda sevkiyat bile gerçekleştirebiliyoruz."

7/24 SAHADA BULUNUYORUZ

Başkan Mehmet Sekmen, salgınla mücadele konusunda yapılan genel çalışmalara da değindi. "Salgınla mücadele kapsamında bir yıl içinde kentte 60 milyon metrekare kapalı, 85 milyon metrekare de açık alanı dezenfekte ettik. Bu çalışmalar halen daha sürüyor. Salgınla mücadelede sosyal belediyecilik alanında da hep ilklere imza attık.

65 yaş üstü maddi durumdan yoksun olan vatandaşlarımıza her gün iftar ve sahur olmak üzere iki öğün sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Zabıta ekiplerimiz 7/24 vatandaşlarımızın 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi olan büyüklerimizin sürekli yanında yer aldı ve almaya da devam ediyor." dedi.

1,5 MİLYON MASKE ÜRETTİK

Pandemi başından beri 30 bin 900 vatandaşın ekmek, gıda, ilaç, maaş çekimi ve muhtelif taleplerini karşıladıklarını söyleyen Başkan Sekmen, "14 bin 54 işyeri, dükkan, AVM denetime tabi tutuldu. COVID-19 ile ilgili ESMEK'lerimizde 1,5 milyon maske, 500 bin siperlik maske ve 500 bin de önlük ürettik. Bu ürünler sağlık, güvenlik birimleri ve vatandaşlarımıza dağıtıldı. 80 bin vatandaşımıza hijyen seti dağıttık. Dijital platform üzerinden konser ve etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

14 KURALA HARFİYEN UYALIM

Başkan Sekmen, "Covid 19 ile mücadelenin çok daha büyük bir anlam kazanabilmesi, vatandaşlarımızın salgınla mücadelede azmi ve direncine de bağlıdır. Bu yüzden hayati önem taşıyan kurallara, temizlik, maske ve sosyal mesafeye, 14 kurala harfiyen uymalıyız. Mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarıya çıkmamalıyız. Mücadelemizden ödün vermediğimiz sürece şunu mutlaka bilmeliyiz ki; sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu günler bizleri bekliyor." dedi.

ÖĞRETMENLERE ÖZEL HİJYEN SETİ

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, eğitim ve öğretimin neferi olan öğretmenlere il genelinde özel hijyen setlerinin dağıtıldığını bildirdi. Sekmen, "Salgınla mücadele kapsamında seferberliğimiz artarak devam ediyor. 15 bin hijyen setini eğitim ve öğretimin neferleri, çocuklarımızı yarınlara hazırlayan kıymetli öğretmenlerimize ulaştırıldı. Ayrıca dezenfektan üniteleri sürekli kamuya açık yerler ve camilerimize monte ediliyor." diye konuştu.