İlkbaharın gelişiyle 'temizlik' gündemimize oturdu: İşte bazı ipuçları...

Bahar temizliğinin üstesinden gelmenin en önemli püf noktası tüm evi bir günde bitiremeyeceğinizi kabul etmektir. Önce planlamanızı yapın.

Keyif aktivitesi haline getirmeye çalışın. Müzik eşliğinde temizlik yapın, böylece enerjiniz yükselir.

ÖNCE DÜZENLEYİN

Düzenli bir evi derinlemesine temizlemek çok daha kısa sürecektir. İşe evdeki fazlalık eşyaları eleyip kalanları organize etmekle başlayın.

Gardırobunuzu açın ve giymediğiniz giysileri ayırın. Kışlıklarınızı gelecek yıl için paketleyin.

Çantalarınızı düzenleyin. İçlerini toplayıp temizleyin.



Çorap çekmecenizdeki eşi olmayan, eskimiş çorapları eleyin.

Eski piller, çalışmayan şarj kabloları, makbuzlar ve fişler, not kağıtları, yazmayan kalemler gibi ıvır zıvırlarla dolu çekmecenizi boşaltın.

Banyo dolaplarınızı açın. Tarihi geçmiş kozmetik ürünlerini atın.

Çatal-kaşık çekmecesini düzenleyin. Mutfak dolaplarını elden geçirin. Mutfak havlularını yıkayın.



Buzdolabı, kiler ve baharat raflarınızı temizleyin. Tarihi geçen baharatlarıı atın, eksilenleri tamamlayın.

Artık ihtiyacınız olmayan hassas belgeleri parçalayın.

Evdeki dağınıklığı kaldırdıktan sonra dip-köşe temizliğe geçmeden önce, halı ve yorgan gibi eşyaları temizlemeye verin ya da kendiniz temizleyerek kaldırın.

GÜNLERE BÖLÜN

Dip köşe temizliğe daha önceden yaptığınız plana sadık kalacak şekilde her gün bir odaya girişerek başlayın.

Yatak odanızdaki tüm pencereleri açın, şiltenizi ve yastıklarınızı iyice havalandırın. Temiz nevresimleri serin. Odanızı tozlardan temizleyin.

Mutfak tezgahı, aspiratör, fırın, buzdolabı ve mikrodalga fırınınızın içlerini temizleyin. Camları ve yerleri silin. Bulaşık makinesi temizleme ürünü kullanarak makinenizi boş çalıştırın.



Banyo ve mutfaktaki seramiklerin derz aralarını temizleyin.

Salon koltuklarınızın kılıfları çıkıyorsa yıkayın ya da çıkmıyorsa silin. Televizyonla birlikte kumandaları ve pil yuvalarını temizlemeyi ihmal etmeyin.

Tüm odalarda duvar ve tavanları silin. Radyatörlerin tozunu alın. Kapı ve pencere menteşelerini yağlayın. Ahşap mobilyaları cilalayın. Perde ve tülleri yıkayın. Pencere ve camları silin. Taş ve seramik yüzeyleri temizleyin. Parkelerinizi cilalayın, cilalatın.