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    İlkbaharın gelişiyle 'temizlik' gündemimize oturdu: İşte bazı ipuçları...

    İlkbaharın gelişiyle ‘temizlik’ gündemimize oturdu. Bahar temizliğini keyifli bir aktiviteye dönüştürmek, planlı şekilde daha kolay tamamlamak mümkün. İşte bazı ipuçları...

    Evlere bahar geldi

    Bahar temizliğinin üstesinden gelmenin en önemli püf noktası tüm evi bir günde bitiremeyeceğinizi kabul etmektir. Önce planlamanızı yapın.

    Keyif aktivitesi haline getirmeye çalışın. Müzik eşliğinde temizlik yapın, böylece enerjiniz yükselir.

    ÖNCE DÜZENLEYİN
    Düzenli bir evi derinlemesine temizlemek çok daha kısa sürecektir. İşe evdeki fazlalık eşyaları eleyip kalanları organize etmekle başlayın.
    Gardırobunuzu açın ve giymediğiniz giysileri ayırın. Kışlıklarınızı gelecek yıl için paketleyin.
    Çantalarınızı düzenleyin. İçlerini toplayıp temizleyin.


    Çorap     çekmecenizdeki eşi olmayan, eskimiş çorapları eleyin.
    Eski piller, çalışmayan şarj kabloları, makbuzlar ve fişler, not kağıtları, yazmayan kalemler gibi ıvır zıvırlarla dolu çekmecenizi boşaltın.
    Banyo dolaplarınızı açın. Tarihi geçmiş kozmetik ürünlerini atın.
    Çatal-kaşık çekmecesini düzenleyin. dolaplarını elden geçirin. Mutfak havlularını yıkayın.


    Buzdolabı, kiler ve baharat raflarınızı temizleyin. Tarihi geçen baharatlarıı atın, eksilenleri tamamlayın.
    Artık ihtiyacınız olmayan hassas belgeleri parçalayın.
    Evdeki dağınıklığı kaldırdıktan sonra dip-köşe temizliğe geçmeden önce, halı ve yorgan gibi eşyaları temizlemeye verin ya da kendiniz temizleyerek kaldırın.

    GÜNLERE BÖLÜN
    Dip köşe temizliğe daha önceden yaptığınız plana sadık kalacak şekilde her gün bir odaya girişerek başlayın.
    Yatak odanızdaki tüm pencereleri açın, şiltenizi ve yastıklarınızı iyice havalandırın. Temiz nevresimleri serin. Odanızı tozlardan temizleyin.
    Mutfak tezgahı, tör, fırın, bı ve fırınınızın içlerini temizleyin. Camları ve yerleri silin. temizleme ürünü kullanarak makinenizi boş çalıştırın.


    Banyo ve mutfaktaki seramiklerin derz aralarını temizleyin.
    Salon koltuklarınızın kılıfları çıkıyorsa yıkayın ya da çıkmıyorsa silin. la birlikte kumandaları ve pil yuvalarını temizlemeyi ihmal etmeyin.
    Tüm odalarda duvar ve tavanları silin. atörlerin tozunu alın. Kapı ve pencere menteşelerini yağlayın. Ahşap mobilyaları cilalayın. Perde ve tülleri yıkayın. Pencere ve camları silin. Taş ve seramik yüzeyleri temizleyin. Parkelerinizi cilalayın, cilalatın.

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    Haberler Yaşam İlkbaharın gelişiyle 'temizlik' gündemimize oturdu: İşte bazı ipuçları...