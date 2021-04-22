Yeşil Bursa için dev proje

Bursa, Büyükşehir Belediyesi'nin projeleriyle yeşil görüntüsüne kavuşmaya başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliğinde hayata geçirilen millet bahçelerinin yanı sıra mahallelerine kazandırılan küçük ölçekli parklarla Bursa'ya nefes aldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, kişi başı düzenlenmiş yeşil alan miktarının en az olduğu ilçelerden biri olan Yıldırım ilçesine ikinci büyük parkı kazandırmak için çalışmalara başladı.

Daha önce Ankarayolu altı olarak tabir edilen Vakıf, İsabey, Şirinevler ve Demetevler Mahallelerine hitap eden 225 dönümlük Vakıf Kent Parkı'nı Yıldırım'a kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yolun üst kısmında Otosansit Sanayi Sitesi ile 75. Yıl Mahallesi arasında kalan yaklaşık 600 dönümlük alanı ayrıcalıklı bir yeşil alan olarak Bursa'ya kazandıracak. Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçireceği proje, toplam 564 bin 730 metrekare alanı kapsıyor. Projede 525 araçlık otopark, 1055 metrekare ormancılık tanıtım alanı ve 4050 metrekare çocuk oyun alanı yer alıyor. 1 kilometre bisiklet yolu, 3 kilometre yürüyüş yolu, 1 kilometre koşu parkuru, 4050 metrekare spor alanı, okçuluk alanı, airsoft atış alanı, dağ kızağı, ipli parkur alanı ve zipline bulunuyor. Farklı konser ve kültürel aktivitelere ev sahipliği yapacak 6480 kişilik çim amfinin yer aldığı projede 2630 metrekare seyir terası, 10 bin 77 metrekare çadırlı kamp alanı, 10 bin 620 metrekare karavan kamp alanı, 4125 metrekare şifalı bitkiler alanı, kır kahvesi, 8755 metrekare koruluk, kır lokantası, büfe, paintboll alanı, kamelyalı piknik alanı ve 411 metrekarelik biyolojik gölet bulunuyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "600 dönümlük alanda hayata geçireceğimiz bu proje Bursa'nın en ayrıcalıklı yeşil alan projelerinden biri olacak" dedi.

5 MİLYONLUK RAMAZAN BEREKETİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da paylaşma ve dayanışmayı ön plana çıkaracak sosyal destek paketi devreye aldı. Başkan Alinur Aktaş, 140 bin adet gıda paketi, 900 bin adet BESAŞ ekmek, 30 bin 500 adet pazar filesi, 31 bin adet temizlik paketi, 72 bin adet sıcak yemek hizmeti, okullarda dağıtılmak üzere 10 bin adet hijyen kiti, karantina altında bulunan kişilere yönelik 6500 adet C vitamini destek paketi dağıtıldığını kaydetti. Sağlık çalışanlarına, emniyet ve jandarma mensuplarına, huzurevleri ve bakım merkezlerine 46 bin adet C vitamini tabağı dağıtımı yapıldığını ifade etti.

100 BİN AİLEYE DESTEK

Aktaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında devreye aldıkları Kart16 uygulamasından halen 6 bin 30 ailenin yararlandığını hatırlattı. "Bir yandan ihtiyaç sahiplerine destek olurken diğer yandan bakkal esnafımızın da faydalanmasını sağlayacak Ramazan'a özel yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. 20 Mayıs'a kadar sürecek olan projemiz ile 100 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza "Kart16 Ramazan Sosyal Destek Çeki" vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu çekleri mahallelerindeki bakkallara verdiklerinde rahatlıkla alışveriş yapabilecekler. Proje sonunda duyarlı yardımseverlerimizin de katkılarıyla 5 milyon TL'lik bir alışveriş yapılmış olacak. Ramazan'ın bereketini bakkal amcamızla paylaşmış olacağız" dedi. Başkan Alinur Aktaş, her gün 20 bin adet miktarınca ekmek kuponu dağıtılacağını, vatandaşların bu kuponla dilediği zaman BESAŞ bayilerinden ücretsiz ekmek alabileceklerini de sözlerine ekledi.

YEŞİL BİNA SERTİFİKASI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İngiltere'de 2009 yılında BRE Global tarafından geliştirilen, dünyada 50'den fazla ülkede 250 binden fazla binanın sahip olduğu, 'Yeşil Bina' projesine dahil olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, doğal kaynakların korunması, su, enerji ve hammadde tasarrufu sağlanması gibi kriterleri başarıyla geçerek yeni hizmet binası için 'Yeşil Bina' sertifikası "BREEAM Excellent" almaya hak kazandı. Böylelikle Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer ve Küçükçekmece Belediyelerinin ardından bu sertifakaya sahip olan 4 kamu kurumundan biri oldu.

ÖNCELİĞİMİZ ÇEVRE

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bundan sonraki hedefimiz, binanın yapı kullanım ömrü boyunca çevre ve doğal kaynaklara vereceği tahribatı minimuma indirmek, enerji performansını artırarak enerji giderlerini ve karbon emisyonlarını düşürmek. Bunun yanında verimli ve geri dönüştürülmüş su kullanımı ile doğal su kaynaklarını korumak da önceliklerimiz arasında olacak" dedi.

BARAJLAR DOLDU KUYULAR DEVRE DIŞI

Bursa'da şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarının seviyesinin kuraklık nedeniyle düşmesiyle birlikte 2019'da 80 adet derin su kuyusu, 2020'de ilave 75 adet derin kuyu açılarak sisteme dahil edilmişti. Kuyuların devreye alınmaması halinde barajlardaki su rezervi 2020 yılı itibariyle bitmiş olacaktı. Su seviyeleri yüzde 20'lerin altına düşen her iki barajı da kuyular ile destekleyerek Bursalıları bir gün bile susuz bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Çınarcık Barajı'ndaki suyun kente getirilmesi yönündeki çalışmalara da hız vermişti. Belediye, 2021 yılıyla birlikte gelen kar ve yağmurlarla rahat bir nefes aldı. Doğancı Barajındaki doluluk yüzde 70'e, Nilüfer Barajındaki doluluk da yüzde 80 seviyesine ulaştı. 9 Nisan 2021 itibariyle kuyular devre dışı bırakıldı. Artık şebekeye Uludağ pınarlarından gelerek Doğancı ve Nilüfer Barajlarında toplanan kaynak suları verilmeye başlandı.

REHAVETE KAPILMADAN TASARRUFA DEVAM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile birlikte Doğancı Barajına gelerek, mevcut su rezervi hakkında bilgi aldı. Son iki yılın kurak geçmesine rağmen vatandaşları bir gün bile susuz bırakmadıklarının altını çizen Başkan Aktaş, "Projelerini teslim aldığımız ve ihaleye hazırlandığımız Çınarcık Barajı suyunun da Bursa'mıza getirilmesiyle inşallah 2050 yılına kadar susuzluk sorunumuz olmayacak. Ancak halkımızdan özellikle istirham ediyorum. Her ne kadar suyumuz olsa da rehavete kapılmadan tasarruflu kullanıma özen göstermeliyiz" dedi.

ŞIRNAK'A KİTAP KARDEŞLİĞİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personelin katılımıyla kitap toplama kampanyası düzenlendi. 2 ay gibi kısa bir sürede toplanan kitaplar, Bursa'ya yaklaşık 1600 kilometre uzaklıktaki Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki küçük öğrencilerin yüzünü güldürdü. Öğrencilere kitap okumanın yanında eğlenceli vakit geçirebilmeleri için de Karagöz-Hacivat kuklaları ve eğitici zeka oyunları gönderildi. Kısa sürede ellerine ulaşan kolileri açıp, öğrencilerini kitap ve çeşitli hediyelerle buluşturan Öğretmen İrem Çeri, böyle anlamlı bir kampanyaya imza atan Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür etti.