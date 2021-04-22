Konya hayallerine kavuşuyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyelerin asli görevlerinden birinin de istihdam oluşturmak olduğunu belirterek bu kapsamda önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Tüm projelerde istihdama katkıyı mutlaka değerlendirdiklerini kaydeden Altay, Konya'da hayata geçirilen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın bu anlamda çok önemli olduğunu söyledi. Altay, "ASELSAN Konya imalata başladı. Süreç tamamlandığında sadece ASELSAN'da 1.200 kişi çalışacak ve bunların 800'ü mühendis olacak. Konya Büyükşehir'in bu işe katkısı 1 milyon 570 bin metrekare arazimizi bedelsiz olarak Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edilmesi için devretmesidir. Böyle önemli bir yatırıma büyük bir katkı sağlamış olduk. İnşallah Teknoloji Endüstri Bölgemiz ilk meyvesini ASELSAN olarak verdi ama ikinci ve üçüncü yatırımlar için de görüşmelere devam ediyoruz. Süreç tamamlandığında 4 bin kişinin istihdam edilmesini planlıyoruz." diye konuştu.

LOJİSTİK MERKEZ DAHA EFEKTİF ÇALIŞACAK

Konya'nın üreten bir şehir olduğunu ve son günlerde Türkiye'nin ihracat rakamlarının neredeyse 1,5 katı ihracat oranına ulaştığını hatırlatan Başkan Altay, "Ürettiğimizi limanlara ulaştırmanın yolu da Lojistik Merkez. Burası 1 milyon metrekarelik alanda açıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak Devlet Demir Yolları ile Lojistik Merkezin daha efektif işletilmesiyle ilgili bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah süreç tamamlandığında Lojistik Merkezi'miz Konya'ya çok daha önemli hizmetler verecek." dedi.

ALAADDİN CADDESİ İYİLEŞTİRİLİYOR

Konya'nın istihdamıyla ilgili önemli vurgulardan birisinin de turizm olduğunun altını çizen Başkan Altay, şöyle devam etti: "Konya'yı daha çok dışa açmak yeni dönemde hedeflerimizden birisi. Konya'nın güzelliklerini herkesin görmesini arzu ediyoruz. Konya, Çatalhöyük'ten itibaren 10 bin yıldır şehir hüviyetini korumuş dünyadaki ender yerleşim alanlarından birisi. En önemli işlerden birisi de Alaaddin Caddesi'ndeki cephe iyileştirmeleri. Birinci etabı tamamladık. Şimdi ikinci etapta 40 binadaki iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Projemizi İLBANK ve Çevre Bakanlığımızın katkısıyla yürütüyoruz. İnşallah tamamlandığında o bölgeye gelen ziyaretçilerimiz için adeta yeni bir nefes olacak. Burada ticarette büyük bir canlanma bekliyoruz."

TARIMA 277 MİLYON TL'LİK DESTEK

KONYA'NIN bir tarım şehri olduğunu belirten Altay, tarım destekleriyle ilgili şunları söyledi: "Tarımsal destekler konusunda bugüne kadar 210 milyon liralık sulama, 67 milyon liralık da fidan ve fide desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya olduk olmaya da devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl 1,5 milyon kilometrekare alanda tarımsal üretim için tohum ekimi gerçekleştirdik. Burada amacımız Konya'da suya dayanıklı tohumlarla ilgili bir deneme üretimi yapabilmek. Meram'da ve Kulu Ömeranlı'daki boş arazileri tarıma kazandırdık. Buradan elde ettiğimiz gelirleri de sosyal destekte kullanmayı arzu ediyoruz."

KOSKİ'DEN 2 YILDA 474 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Başkan Altay, son iki yılda 31 ilçede KOSKİ olarak 474 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiklerini belirtti: "İlçelerin bir kısmında atık su arıtma tesisleri yok. Son 2 yılda arıtma tesisleri açıyoruz. Yüz milyonlarca lirayı bunun için harcıyoruz."

SİLLE'DEKİ CEPHANELİK ÇUMRA TARAFINA TAŞINIYOR

Sille'deki Cephanelik konusunda sona gelindiğine değinen Başkan Altay, "Cephaneliğin taşınacağı Çumra'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık yeni tip mühimmatını depolayabileceği standartta bir tesis inşa ediyoruz." diye konuştu.

İLK KEZ ORUÇ TUTAN ÇOCUKLARA SÜRPRİZ

Altay, son olarak geçen yıl Ramazan ayında başlattıkları güzel bir uygulamayı bu yıl da sürdüreceklerini dile getirdi. Başkan Altay, "Pandemide 4 başlıkta 178 milyon 459 bin 212 bin lira destekte bulunduk. Esnaflarımıza kira indirim olarak 11 milyon 382 bin 162 lira, sosyal destek paketlerimiz kapsamında 98 milyon 604 bin 324 lira destekte bulunduk. Desteğimiz devam edecek." dedi.

MEVLANA ÇARŞISI VE ALTIN ÇARŞI DÖNÜŞÜMÜ

Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşümünün Konya açısından çok önemli işlerden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Elhamdülillah Mevlana Çarşısı'nın yıkımı bitti. Şu anda imalata başladık. Altın Çarşı'da da yıkım tamamlandı. İnşallah bu ayın sonu itibariyle orada da imalatı planlıyoruz. Süreç çok iyi ilerliyor. Korona nedeniyle zaten esnafımız birçoğu kapalıydı. Bu zaman dilimine gelmesi nedeniyle de inşaat çok hızlı yürüyor. Projeyi çizen dünyanın en önemli mimarlarından birisi. Bu da bizim için çok önemli bir artı. İnşallah yılsonuna gelindiğinde bu binaları ticarete kazandırmış olacağız." şeklinde konuştu.

KOMEK'TE İKİ ÖNEMLİ MARKA

Konya'nın en önemli markalarından birisinin KOMEK olduğuna değinen Başkan Altay, "Şu anda 69 merkezde eğitimlerimiz devam ediyor. KOMEK'te iki önemli marka oluşturduk. Birisi Anatoya adıyla bir oyuncak markası oluşturuldu ve Zeybe bir çanta markasıdır. Bu iki marka üzerinde KOMEK kursiyerlerimizin ürettiklerinin pazarlanmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

İSTİHDAM ARTACAK

Temeli atılan Eski Sanayi ve Karatay Sanayii'nin yeni yerine taşınma sürecinde olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "İstihdama büyük katkımız var. Bu işin yapımı sırasında ciddi bir istihdam oluşacak. Çünkü TOKİ 1 milyar 200 milyon liralık bir yatırım yapıyor. İnşallah 36 ay içinde tamamlanacak ve Konya'mız güzel sanayiye kavuşacak" dedi..