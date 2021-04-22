Karaköprü’nün yıldızı parlıyor

Şanlıurfa'nın büyüyen ilçesi Karaköprü yapılan hizmet ve projelerle her geçen yıl daha fazla gelişiyor. 2020 yılı nüfusu 237 bin 158'e ulaşan ve Türkiye'de büyüme oranı en fazla olan 6. ilçe konumundaki Karaköprü'de Belediye Başkanı Metin Baydilli ile birlikte gerçekleştirilen hizmetler ilçenin hızla kalkınmasına katkı sağlıyor. Karaköprü'deki büyümeye ayak uydurmak ve ilçeyi projelerle Güneydoğu'nun parlayan yıldızı haline getirmek isteyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye büyük övgü var.

Yapılaşmanın çok fazla olduğu ilçede 'yol medeniyettir' düsturuyla yol ihtiyacını karşılamak için son 2 yılda ilçede birçok yeni yol açan Karaköprü Belediyesi, açtığı yolları kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Yeşil alan ve park sayısını da artırmak ve yemyeşil bir ilçe oluşturmak isteyen Başkan Baydilli'nin talimatlarıyla son 2 yılda ilçeye 31 adet yeni park kazandırıldı. Karaköprü'de 2 yılda kazandırılan yeşil alan oranı 175 bin metrekare artarken, kişi başına 7 metrekare yeşil alan düşüyor. Kırsal mahalleleri merkezden ayırmayan Karaköprü Belediyesi ilçedeki 86 kırsal mahalle ve 90 mezranın tamamında köy içi yollarda stabilize malzeme serimi yaparak köy yollarını tozdan ve çamurdan kurtardı. Bunun yanında kırsal mahalleleri kalkındırmak için çok amaçlı salon ve sentetik çim sahalar da inşa edilirken, 2 yılda 8 kırsal mahalleye toplamda da 41 kırsal mahalleye çok amaçlı salon kazandırıldı. 17 mahalleye sentetik çim saha yapıldı.

KARAKÖPRÜ MÜZE ŞEHİR OLMA YOLUNDA

KARAKÖPRÜ Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeye farklı müzeler kazandırarak ilçeyi adeta bir müze şehir yapma hayalini taşıyor. Öte yandan ilçeye kazandırılacak bir başka müze olan Tasavvuf Müzesi için de çalışmalar sürüyor.

ÜCRETSİZ MARKET

SOSYAL belediyecilik faaliyetlerine önem veren Karaköprü Belediyesi özellikle ihtiyaç sahibi, dezavantajlı vatandaşları da unutmayarak yardım elini uzatıyor. Bu kapsamda 2020 yılında açılışı gerçekleştirilen sosyal markette ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz olarak gıda, giyim vb. ihtiyaçlarını gideriyor. Hizmete girdiği 9 aylık dönemde yaklaşık 3 bin 500 aile sosyal marketten faydalandı. Bunun yanında Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan kolisi ve alışveriş çeki yardımları yapılarak ihtiyaçları gideriliyor.

GENÇLERE BİLİM DESTEĞİ

KARAKÖPRÜ Belediyesi Şanlıurfa'da bir ilki gerçekleştirerek El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezini Şanlıurfa'ya kazandırdı.

Önceki ay tanıtımı yapılan projede sona doğru gelinirken, bilim merkezinde geleceğin bilim insanları olacak çocuklara bilim ve uzayla ilgili temel eğitimler verilecek.