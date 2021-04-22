Balıkesir’in tarihine yakışan meydan

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleri, Anıtlar Kurulu ile kent sakinleriyle yapılan istişareler sonucunda hazırladığı Zağnos Paşa Camisi Meydanı ve Çevre Düzenleme Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanan proje kapsamında ilk olarak bölgedeki alt yapı sorunları ortadan kaldırıldı. Sonrasında bağlantı yollarının bakım ve onarımları gerçekleştirildi. Tarihi meydanın çevresindeki taşıt trafiği yavaşlatılarak tarihi dokuya yakışan bir çevre oluşturuldu.

6 BİN 274 METREKARE ALAN

Bin 600 metrekarelik mevcut cami avlusunun 3 bin metrekareye çıkarıldığı, bin 636 metrekaresi yeşil alan olmak üzere 6 bin 274 metrekare alanı kapsayan proje kapsamında ayrıca tarihi caminin siluetine gölge düşüren 12 bina kamulaştırılarak yıkıldı, bazı binalar ise tıraşlanarak yükseklikleri düşürüldü. Bu sayede alanda bulunan Zağnos Paşa Cami, Karesi Türbesi, Paşa Hamamı ve bir tescilli yapı bütünleştirilerek tarihi dokuya uygun bir hale getirildi.

KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 6 ay önce başladıkları projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak kullanıma açılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Bölgede yapılandan daha fazla iş yapacaklarının müjdesini veren Yılmaz, kısa bir süre içerisinde sokak sağlıklaştırma çalışması başlatacaklarını kaydetti. "Gelecek nesillere aktarılacak bir meydanı şehre kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

18 YAPIDA RESTORASYON

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 18 tarihi yapıda restorasyonlara devam ediyor. 6'sı için de proje çalışmalarını tamamladı. Estetik değerleri korunarak, modern hayatın gereksinimleri doğrultusunda titizlikle restore edilen yapıların kullanım şekilleri ise bölgenin ihtiyaçlarına göre belirlenecek. Belediye, ayrıca sokak sağlıklaştırma projeleri de yapıyor.

ATATÜRK'ÜN KALDIĞI KONAK

Bu tarihi yapılar arasında 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı (Kocaseyit) ile görüşme gerçekleştirdiği Terzizade Konağı ile birlikte 1829 yılında Giritli Mehmet Paşa tarafından yapılan Tarihi Saat Kulesi, 1908 yılında yapıldığı düşünülen Şadırvan da bulunuyor.

YAŞAYAN MEKANLAR OLACAK

Tarihi yapıların kent kültürü ve kent belleği ortaya koyan, kentlilik bilincinin oluşturulmasında önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat bulan tarihi mekanları bölgelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanıma açarak yaşayan birer mekan haline getireceğiz" dedi.

100 BİN KİTAPLIK MİLLET KÜTÜPHANESİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çamlık Rekreasyon Alanı'nda oluşturduğu Balıkesir Millet Kütüphanesi'ni hizmete açmaya hazırlanıyor. Dünyanın dört bir yanından derlenen 100 bin kitap, raflarda yerini alacak. Kitapseverler, 8 Mayıs'ta hizmete açılacak olan kütüphaneden faydalanmaya başlayacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, raflara ilk kitapları özenle yerleştirdi. Kütüphanenin; gençler, çocuklar, yazarlar ve 100 bin kitap ile hem Balıkesir'in hem de Türkiye'nin geleceğine ışık tutacağını belirten Yılmaz "Balıkesir'de; bilim, edebiyat, tarih, kültür, sanat adına herkesin bir araya gelerek araştırmalar yapabileceği modern ihtisas kütüphanemizin çok faydalı olacağına inanıyorum. Burası şehri bütünüyle besleyecek bir kültür merkezi olacak. Burada yapılacak olan söyleşiler, atölye çalışmaları, şehrimizdeki bütün çocuk, genç, yaşlı herkesi ve 20 ilçeyi kültürel etkinliklerle şehrimize ve kültürümüze yakışan çalışmalarla desteklemeye çalışacağız. Ayrıca Kütüphanemizin envanterine destek veren Yazar Ahmet Kot ve diğer hocalarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi. Kot da "Burada 50 yılı aşkın bir süredir derlediğim kitaplar yer alıyor" diye konuştu.

DENİZ SUYUNDAN İÇME SUYU

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla 124 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Avşa Adası'ndaki su artırma tesisinin kapasitesi 4 bin metreküpten, 6 bin metreküpe çıkarılıyor. Tesisin özelliğinin deniz suyunu içilebilir hale getirmesi olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "4 bin metreküp kapasiteli tesis, şu anda Türkiye'nin en büyük denizden su arıtan tesisi. Avşa Adamızda iklim değişikliği ve pandemi döneminde artan ihtiyaçlardan dolayı tesisin kapasitesini 6 bin metreküpe çıkarma kararı aldık. Kapasite artırımını yapmak için ihalemiz sonuçlandı, yüklenici firmaya da yer teslimi yapıldı. Türkiye'de ilk olarak yapılan ve teknolojisi geliştirilen tesisimiz hayırlı olsun." dedi.

ÇÖPTEN ENERJİ ÜRETİLİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en önemli çevre projelerinden birine daha imza attı. Altıeylül İlçesi Gökköy Mahallesi'nde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda metan gazını, enerjiye çevirecek üretim tesisi 2019 yılında faaliyete başladı. Sahada atmosfere yayılan metan gazını elektriğe çevirmek için hazırlanan tesise 2 motor takviyesi daha yapılarak 5,6 Mw olan kurulu gücünü 8,4 Mw kurulu güce ulaştırdı.

YILDA 400 BİN TON ÇÖP İŞLENİYOR

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda büyük bir adım olan çevreci tesiste, yıllık ortalama 400 bin ton çöp işlenerek 18 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılandı. 50 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanmaya başladı.

ÖRNEK PROJELER ARASINDA

Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde tesiste tam zamanlı enerji üretimi yapıldı. 2021 yılında üretimin daha da artırılması hedeflenen tesis, 2020 yılının başından bu yana 12 milyon metreküp metan gazının salınımını engelledi. Hem Balıkesir'in hem de Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayan tesis, böylece atmosfere yayılan gazları da enerjiye dönüştürülmüş oldu.