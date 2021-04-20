Mersin'de üniversite öğrencisi 18 yaşındaki N.P., 2019'da müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yapan, ayrılmak isteyince de görüntüleri yayınlayan eski sevgilisi H.G.'yi şikayet etti. Hakkında dava açılan saplantılı gencin, N.P.'yi hala tehdit ettiği öğrenildi.

Gözü yaşlı genç kız, "Hala beni tehdit ediyor. Şikayetimi geri çekmezsem bana 'Seni Özgecan Aslan gibi öldürürüm' diyor. Hem ailesi hem arkadaşları hepsi çok fazla tehdit ediyorlar. Ölmek istemiyorum. Bu şahsın cezalandırılmasını istiyorum" dedi..