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    'de üniversiteli genç kıza, lı tehdit!

    'de üniversiteli genç kız, ayrıldığı sevgilisinin kendisini "Seni gibi öldürürüm" diye tehdit ettiğini belirtti. Sanığın hapse atılmasını istedi. Mersin'de üniversite öğrencisi , minibüste tecavüz girişimine direndiği için 11 Şubat 2015'te tarafından öldürüldükten sonra yakılmıştı. Ömür boyu hapse mahkum edilen katil cezaevinde öldürülmüştü.

    Özgecanlı tehdit

    Mersin'de üniversite öğrencisi 18 yaşındaki N.P., 'da müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yapan, ayrılmak isteyince de görüntüleri yayınlayan eski sevgilisi H.G.'yi şikayet etti. Hakkında dava açılan saplantılı gencin, N.P.'yi hala tehdit ettiği öğrenildi.

    Gözü yaşlı genç kız, "Hala beni tehdit ediyor. Şikayetimi geri çekmezsem bana 'Seni gibi öldürürüm' diyor. Hem ailesi hem arkadaşları hepsi çok fazla tehdit ediyorlar. Ölmek istemiyorum. Bu şahsın cezalandırılmasını istiyorum" dedi..

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    Haberler Yaşam Mersin'de üniversiteli genç kıza, Özgecanlı tehdit!