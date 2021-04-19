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    ile babası , 5 saat arayla hayatını kaybetti (Yaşam haberleri)

    Vatani görevini yapan ile babası , 5 saat arayla yaşamını yitirdi. Askerliğinin bitimine 2 ay kalan Fatih Küçük, kalp ve beyin kanamasından hayatını kaybetti.

    Küçük ailenin büyük acısı!

    İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören Cevdet Küçük (61), durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

    Baba Küçük'ün kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda durumunun ağırlaşması üzerine Edirne 54. Mekanize Piyade Tugayı'nda tank er olarak vatani görevini yapan 120 günlük asker Fatih Küçük'e (25) haber verildi.

    Son kez babasını görmek için İstanbul'a gelen Küçük, üzüntüye dayanamayarak kalp krizi, ardından ise beyin kanaması geçirdi. Fatih Küçük de aynı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. İlk olarak baba Cevdet Küçük hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 saat sonra da oğlu Fatih Küçük yaşamını yitirdi. Baba ve oğlunun cenazeleri memleketleri Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde gözyaşları içinde defnedildi.

        ESKİ KOCA DEHŞETİ
        Kütahya'da         Emin N., boşandığı eşi Hanım Ç.'nin işlettiği lokanta dükkanına geldi. Genç kadın orucunu açtığı dakikalarda tezgahtan aldığı bıçakla saldırıya geçti. Eski eşini göğsünden bıçakla yaraladı. Polis tarafından kısa sürede yakalandı.

        794 BİN TL DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 794 bin 200 lira devretti. 5 bilenler 14 bin 141'er lira, 4 bilenler 518'er lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

        315 BİN TL DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca 315 bin lira devretti. 5 bilenler 2 bin 383'er lira, 4+1 bilenler 381'er lira, 4 bilenler 40'ar lira, 3+1 bilenler 23'er lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.
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        Haberler Yaşam Fatih Küçük ile babası Cevdet Küçük, 5 saat arayla hayatını kaybetti (Yaşam haberleri)