İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören Cevdet Küçük (61), durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.
Baba Küçük'ün kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda durumunun ağırlaşması üzerine Edirne 54. Mekanize Piyade Tugayı'nda tank er olarak vatani görevini yapan 120 günlük asker Fatih Küçük'e (25) haber verildi.
Son kez babasını görmek için İstanbul'a gelen Küçük, üzüntüye dayanamayarak kalp krizi, ardından ise beyin kanaması geçirdi. Fatih Küçük de aynı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. İlk olarak baba Cevdet Küçük hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 saat sonra da oğlu Fatih Küçük yaşamını yitirdi. Baba ve oğlunun cenazeleri memleketleri Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde gözyaşları içinde defnedildi.