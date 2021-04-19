Son kez babasını görmek için İstanbul'a gelen Küçük, üzüntüye dayanamayarak kalp krizi, ardından ise beyin kanaması geçirdi. Fatih Küçük de aynı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. İlk olarak baba Cevdet Küçük hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 saat sonra da oğlu Fatih Küçük yaşamını yitirdi. Baba ve oğlunun cenazeleri memleketleri Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde gözyaşları içinde defnedildi.