Pandemide doğaya hasret kaldık. Hemen hepimizin hayali, vakalar azalınca kendimizi doğaya bırakmak. Kalabalıktan uzak, doğayla iç içe tatil yapmak istiyorsanız, Bolu'nun şirin ilçesi Abant bunun için biçilmiş kaftan. Abant, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere yakınlığıyla tam bir kaçış noktası. Bol bol dinlenerek temiz havasının, yemyeşil doğasının tadını çıkarabilirsiniz.

Yılın her ayında büyüleyici bir güzelliğe sahip olan Abant Gölü'nün etrafında doğa yürüyüşü yapabilir, bisikletle gezintiye çıkabilirsiniz. Bahar ve yaz aylarında gölde düzenlenen sandal turlarına katılabilir veya deniz bisikleti ile göl üstünde farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Piknik, kamp, sportif olta balıkçılığı ve yamaç paraşütü de Abant'ta yapılabilecek aktiviteler arasında. Abant Tabiat Parkı'nda doğa müzesi ziyafeti de çekebilirsiniz.

ABANT İLE OKSİJEN DEPOLAYIN

Abant Gölü, Bolu'nun 34 kilometre güneybatısında Abant Dağları üzerinde oluşmuş bir krater ve birikinti gölüdür. Çevresi flora ve fauna bakımından çok zengindir.

AĞVA HER MEVSİM AYRI GÜZEL

İstanbul'a yakınlığı sebebiyle hafta sonu kaçamağı yapmak ve doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyenlerin tercihi olan Ağva, Göksu ve Yeşilçay nehirleri ile çevrili. Her mevsim ayrı güzelliğe sahip Ağva'ya yolunuz düşerse, eski yerleşim yerleri olan Hacıllıköy ve Kalemköy'e uğrayabilirsiniz. Kalemköy, Roma dönemine ait yapıları; Hacıllıköy ise Gürlek Mağarası ile dikkat çekiyor. Civardaki Saklıgöl ise yemyeşil doğası ile kahvaltı ve piknik yapabileceğiniz yerler arasında...

İĞNEADA MAVİ VE YEŞİLİN BULUŞTUĞU ADRES

Kırklareli'nin Demirciköy ilçesine bağlı İğneada, doğanın içinde huzurlu tatil imkanı sunuyor. 22 kilometrelik sahiliyle dikkat çeken İğneada, Türkiye'nin en büyük longoz ormanlarına sahip olmasıyla tabiat bakımından da büyüleyici bir yer. İstanbul'a yakın sahil beldelerinden İğneada'yı doğa tutkunları bahar aylarında kamp yapmak için tercih edebilir. Yaz aylarında da İğneada'da denizin keyfi çıkarılabilir. Karadeniz'in en batısındaki deniz feneri olan İğneada Feneri, içerisinde sürekli akan bir yeraltı nehri ve göller olan Dupnisa Mağarası ile Osmanlı'nın ilk savaş endüstrisi merkezi olarak değerlendirilen Demirciköy Demirhanesi görülmesi gereken yerler arasında.