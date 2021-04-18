Sümela cambazları!

Maçka'daki tarihi Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı. Dağcılar, restorasyon çalışmalarında metrelerce yükseklikten çelik ip yardımıyla risk oluşturan kayaları temizliyor.Manastırda çalışmaları, 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğu ekip yürütüyor.Datça açıklarında dün akşam 20.08'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğinde yaşandı. Deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.Sayısal Loto'da 6 ve 5+1 bilen çıkmayıncadevretti. 5 bilenler, 4 bilenler, 3 bilenler2 bilenler isealacak.27,39,56,73,83,84,23JOKER