Sümela cambazları!

Trabzon Maçka'daki tarihi Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı. Dağcılar, restorasyon çalışmalarında metrelerce yükseklikten çelik ip yardımıyla risk oluşturan kayaları temizliyor.
Manastırda çalışmaları, 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğu ekip yürütüyor.
EGE 4,8'LE SALLANDI
Muğla Datça açıklarında dün akşam 20.08'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğinde yaşandı. Deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.
142 MİLYON DEVRETTİ - ÇILGIN SAYISAL LOTO
ÇILGIN Sayısal Loto'da 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 142 milyon 103 bin 451 lira devretti. 5 bilenler 102'şer bin, 4 bilenler bin 572'şer, 3 bilenler 107'şer, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.
27,39,56,73,83,84,23JOKER
Manastırda çalışmaları, 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğu ekip yürütüyor.
EGE 4,8'LE SALLANDI
Muğla Datça açıklarında dün akşam 20.08'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğinde yaşandı. Deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.
142 MİLYON DEVRETTİ - ÇILGIN SAYISAL LOTO
ÇILGIN Sayısal Loto'da 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 142 milyon 103 bin 451 lira devretti. 5 bilenler 102'şer bin, 4 bilenler bin 572'şer, 3 bilenler 107'şer, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.
27,39,56,73,83,84,23JOKER