Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen 6 kayıp çocuk, 24 saat içerisinde aileleriyle buluşturuldu. Ankara Çankaya'da yaşayan Ebru Erdal (13), 5 günün ardından ailesine kavuştu.

Müge Anlı'nın aradığı ikinci kayıp çocuklar ise İstanbul Şişli'den Yusuf (15) ile Yaren'di (13). Taksim'de oldukları öğrenilen çocuklar, evlerine döndü. Adana'da ise yaşları 8 ile 13 arasında değişen 3 kız, izleyiciler sayesinde ailelerine teslim edildi.

231 BİN LİRA DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 231 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 886'şar lira, 8 bilenler 253'er lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira ikramiye alacak.