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    'da aranan 6 çocuk, 24 saatte bulundu (Yaşam haberleri)

    'de yayınlanan 'te gündeme gelen 6 kayıp çocuk, 24 saat içerisinde aileleriyle buluşturuldu. 'da yaşayan (13), 5 günün ardından ailesine kavuştu. 'nın aradığı ikinci kayıp çocuklar ise 'den Yusuf (15) ile Yaren'di (13). 'de oldukları öğrenilen çocuklar, evlerine döndü. 'da ise yaşları 8 ile 13 arasında değişen 3 kız, izleyiciler sayesinde ailelerine teslim edildi.

    1 günde 6 çocuk

    Atv'de yayınlanan 'te gündeme gelen 6 kayıp çocuk, 24 saat içerisinde aileleriyle buluşturuldu. 'da yaşayan (13), 5 günün ardından ailesine kavuştu.

    'nın aradığı ikinci kayıp çocuklar ise 'den Yusuf (15) ile Yaren'di (13). 'de oldukları öğrenilen çocuklar, evlerine döndü. 'da ise yaşları 8 ile 13 arasında değişen 3 kız, izleyiciler sayesinde ailelerine teslim edildi.

    231 BİN LİRA DEVRETTİ
    10 bilen çıkmayınca 231 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 886'şar lira, 8 bilenler 253'er lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira ikramiye alacak.

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    Haberler Yaşam Müge Anlı'da aranan 6 çocuk, 24 saatte bulundu (Yaşam haberleri)