Şehzadem çok yaşa!

Osmanlı Padişahlarının çoğu, soylarını devam ettirmek için birden fazla kadınla evli kaldı. 15 çocuğun üzerinde sultan ve şehzadesi olan 5 padişah, şöyle sıralandı:
III. AHMED: 14 erkek 23 kızı vardı. Lale devri padişahı. Hattat ve şairdi.
ABDÜLMECİD: 18 şehzade, 18 sultan kızı vardı. Osmanlı'nın son 4 padişahının babası unvanını aldı
III. MURAD: 22 erkek 4 kız... Tüm Osmanlı Padişahları arasında en çok şehzade çocuğa sahip olandır.
II. ABDÜLHAMİD: 9 erkek 7 kızı vardı.
I. ABDÜLHAMİD: 7 erkek 8 kızı oldu.
III. AHMED: 14 erkek 23 kızı vardı. Lale devri padişahı. Hattat ve şairdi.
ABDÜLMECİD: 18 şehzade, 18 sultan kızı vardı. Osmanlı'nın son 4 padişahının babası unvanını aldı
III. MURAD: 22 erkek 4 kız... Tüm Osmanlı Padişahları arasında en çok şehzade çocuğa sahip olandır.
II. ABDÜLHAMİD: 9 erkek 7 kızı vardı.
I. ABDÜLHAMİD: 7 erkek 8 kızı oldu.