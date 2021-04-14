Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Şehzadem çok yaşa!

    Osmanlı padişahları, çocuk sayılarıyla da adeta birbiriyle yarıştı. Sultan III. Ahmed'in 14 erkek 23 kızı vardı. III. Ahmed, padişahı. Hattat ve şairdi.

    Şehzadem çok yaşa!
    Osmanlı Padişahlarının çoğu, soylarını devam ettirmek için birden fazla kadınla evli kaldı. 15 çocuğun üzerinde sultan ve şehzadesi olan 5 padişah, şöyle sıralandı:

    III. AHMED: 14 erkek 23 kızı vardı. padişahı. Hattat ve şairdi.

    ABDÜLMECİD: 18 şehzade, 18 sultan kızı vardı. Osmanlı'nın son 4 padişahının babası unvanını aldı

    III. MURAD: 22 erkek 4 kız... Tüm Osmanlı Padişahları arasında en çok şehzade çocuğa sahip olandır.



    II. ABDÜLHAMİD: 9 erkek 7 kızı vardı.

    I. ABDÜLHAMİD: 7 erkek 8 kızı oldu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Şehzadem çok yaşa!