Emniyet müdürünün telefonuna  'Truva atı' yükledi: 196 bin lira dolandırdı (Yaşam haberleri)

Ankara'da emniyet müdürü A.A., banka hesabından 61 bin 250 lira EFT işlemi yapıldığını, ayrıca kendi adına 135 bin lira kredi kullanıldığını gördü. Hemen şikayetçi oldu. Cep telefonunda yapılan incelemede, 'yazılımgüncelleme. apk' adı altında program indirildiği belirlendi. Kişinin tüm bilgilerine ulaşma ve kullanma izinleri veren virüs programın 'Truva atı' olarak adlandırılan virüs olduğu tespit edildi. Savcılık, benzer yöntemlerle çok sayıda kişinin hesaplarından milyonlarca lira para çektikleri tahmin edilen şebekenin lideri Butahan M., yardımcıları Emre Can S., Fırat T. ile birlikte 20 kişi hakkında tutuklama talep etti.