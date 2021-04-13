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    Emniyet müdürünün telefonuna  'Truva atı' yükledi: 196 bin lira dolandırdı (Yaşam haberleri)

    'da emniyet müdürü A.A., banka hesabından 61 bin 250 lira EFT işlemi yapıldığını, ayrıca kendi adına 135 bin lira kredi kullanıldığını gördü. Hemen şikayetçi oldu. Cep telefonunda yapılan incelemede, 'yazılımgüncelleme. apk' adı altında program indirildiği belirlendi. Kişinin tüm bilgilerine ulaşma ve kullanma izinleri veren virüs programın 'Truva atı' olarak adlandırılan virüs olduğu tespit edildi.

    Şifre: Truva atı

    Ankara'da emniyet müdürü A.A., banka hesabından 61 bin 250 lira EFT işlemi yapıldığını, ayrıca kendi adına 135 bin lira kredi kullanıldığını gördü. Hemen şikayetçi oldu. Cep telefonunda yapılan incelemede, 'yazılımgüncelleme. apk' adı altında program indirildiği belirlendi. Kişinin tüm bilgilerine ulaşma ve kullanma izinleri veren virüs programın 'Truva atı' olarak adlandırılan virüs olduğu tespit edildi. Savcılık, benzer yöntemlerle çok sayıda kişinin hesaplarından milyonlarca lira para çektikleri tahmin edilen şebekenin lideri Butahan M., yardımcıları Emre Can S., Fırat T. ile birlikte 20 kişi hakkında tutuklama talep etti.

    KÖTÜ İKAZ!
    Antalya'da kümesteki kazlarından birini boynundan iple asılmış halde bulan İbrahim Yıldırım (45), komşusunu suçladı. Yıldırım, "Bize bir şey yapamadığı için gözdağı vermek istiyor. Diğer hayvanlarıma da bir şey yapmasından korkuyorum" dedi.

    CEPTEN İSYAN
    Manisa'da polis, intihar eden 4 gencin telefonlarını araştırdı. Serkan Zangal'ın telefonunu açtı. Ancak, Neşet Dalgın, Ümit Zangal ve Muharrem Zengin'in telefonlarını kırıp içlerindeki bilgilere öyle ulaştı. Aileler, telefonların kırıldığını öğrenince büyük üzüntü yaşadı: Onlar bize yadigardı!

        139.8 MİLYON DEVRETTİ
        6         bilen çıkmayınca 139 milyon 883 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 3 bin 428'er lira, 3 bilenler 11'er lira, 2 bilenler 10'ar lira alacak.


        BİR TALİHLİYE 232 BİN LİRA
        10 bilen bir kişi, 232 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 866'şar lira, 8 bilenler 279'ar lira, 7 bilenler 49'ar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.
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        Haberler Yaşam Emniyet müdürünün telefonuna  'Truva atı' yükledi: 196 bin lira dolandırdı (Yaşam haberleri)