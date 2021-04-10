Adana'da Süleyman Özhan Gedik, 2015'te 90 bin euroya aldığı sıfır kilometre lüks cipi 3 yıl önce satmak istedi. İddiasına göre; eksperde aracın sağ ön çamurluğunun boyalı olduğunu öğrendi. Firmadan herhangi bir olumlu dönüş alamayan ve hukuki mücadelesi devam eden Gedik, aracının arka camına yazdığı tepki mesajıyla Türkiye'yi dolaşıyor.
2023'TE YOLLARDA
Segway, hidrojenli elektrikli motosiklet konsepti Apex H2 ile gündemde. Çalışmaları süren motosiklet elektrik motoru ile 80 beygir güç üretecek ve 0'dan 100 km/s hıza 4 saniyede çıkabilecek. Maksimum hızı ise 150 km/s olacak. 2023'te yollara çıkması bekleniyor.
YETER ARTIK!
Elazığ'da 21 yaşındaki Salih Yılmaz Coşkun, kendinden 3 yaş küçük sevgilisi Emine Fulya Akçelebi'yi boş bir arazi üzerindeki barakada bıçaklayarak katletti. Cinayetten sonra kaçan katil, dedesinin evine sığındı. Ancak polis, operasyonla katili yakaladı. Emine Akçelebi'nin daha önce sosyal medyada "22 yıl daha yaşar mıyım?" diye video çektiği öğrenildi.