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    'da sıfır otomobil aldı, boyalı çıktı: Tepkisini bu mesajla gösteriyor (Yaşam haberleri)

    'da Gedik, 2015'te 90 bin euroya aldığı sıfır kilometre lüks cipi 3 yıl önce satmak istedi. İddiasına göre; eksperde aracın sağ ön çamurluğunun boyalı olduğunu öğrendi. Firmadan herhangi bir olumlu dönüş alamayan ve hukuki mücadelesi devam eden Gedik, aracının arka camına yazdığı tepki mesajıyla 'yi dolaşıyor.

    Sıfır aldı, boyalı çıktı

    Adana'da Süleyman Özhan Gedik, 2015'te 90 bin euroya aldığı sıfır kilometre lüks cipi 3 yıl önce satmak istedi. İddiasına göre; eksperde aracın sağ ön çamurluğunun boyalı olduğunu öğrendi. Firmadan herhangi bir olumlu dönüş alamayan ve hukuki mücadelesi devam eden Gedik, aracının arka camına yazdığı tepki mesajıyla Türkiye'yi dolaşıyor.

    2023'TE YOLLARDA
    Segway,     hidrojenli elektrikli motosiklet konsepti Apex H2 ile gündemde. Çalışmaları süren motosiklet elektrik motoru ile 80 beygir güç üretecek ve 0'dan 100 km/s hıza 4 saniyede çıkabilecek. Maksimum hızı ise 150 km/s olacak. 2023'te yollara çıkması bekleniyor.

    YETER ARTIK!
    Elazığ'da     21 yaşındaki Salih Yılmaz Coşkun, kendinden 3 yaş küçük sevgilisi Emine Fulya Akçelebi'yi boş bir arazi üzerindeki barakada bıçaklayarak katletti. Cinayetten sonra kaçan katil, dedesinin evine sığındı. Ancak polis, operasyonla katili yakaladı. Emine Akçelebi'nin daha önce sosyal medyada "22 yıl daha yaşar mıyım?" diye video çektiği öğrenildi.

        FENOMEN DİLAN'A ÖLÜM TEHDİDİ
        İstanbul'da Tiktok fenomeni Dilan Koç, bir video paylaştı. Eski üvey babası Muzaffer A. tarafından ölümle tehdit edildiğini açıkladı. "Ben öldükten sonra Dilan Koç ölümsüzdür demeyin" diye ağladı. Polis tarafından kendisine çağrılı koruma atandı.

        REYTİNGLERİ SİLİP SÜPÜRDÜ
        Bu kez eski kayınvalide sahneye çıktı! "Ne kızımı ne de süpürgeyi veririm" deyince program izlenme rekorları kırdı!
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        Haberler Yaşam Adana'da sıfır otomobil aldı, boyalı çıktı: Tepkisini bu mesajla gösteriyor (Yaşam haberleri)