Adana'da Süleyman Özhan Gedik, 2015'te 90 bin euroya aldığı sıfır kilometre lüks cipi 3 yıl önce satmak istedi. İddiasına göre; eksperde aracın sağ ön çamurluğunun boyalı olduğunu öğrendi. Firmadan herhangi bir olumlu dönüş alamayan ve hukuki mücadelesi devam eden Gedik, aracının arka camına yazdığı tepki mesajıyla Türkiye'yi dolaşıyor.