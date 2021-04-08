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    'da 4 gencin ölü bulunması olayı ile ilgili yeni gelişme: Okul birincisi intihar eder mi!

    'da 4 gencin ölü bulunması olayı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olayda hem oğlu 'ı hem de yeğeni 'ı kaybeden aşçı , 'Yeğenim Serkan çok başarılıydı. Böyle biri intihar eder mi! inanmıyorum' dedi.

    Ceyhan Torlak
    Okul birincisi intihar eder mi!

    Manisa'da 31 Ocak'ta bir tarlada 4 gencin ölü bulunması olayı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 'ın kanında 3, diğer 3 gencin kanında ise 4 çeşit uyuşturucu madde tespit edildi. Olayda hem oğlunu hem de yeğenini kaybeden TAKVİM'e konuştu.

    al, "Yeğenim 'da inşaat mühendisliği okuyordu. Sınıf birincisiydi. Başarılı ve akıllı bir çocuktu. Oğlum Ümit de hedefleri hayalleri olan bir çocuktu. İkisi de uyuşturucu kullanmazdı. Ne olduysa 'deki köy evinde oldu. Başkaları çocuklara 3-4 çeşit uyuşturucu maddeyi içirdi. Bunlar tespit edilsin ve yargılansın istiyorum" dedi.

    al'ın annesi (38), "Oğlum Ümit 'nde 4 yıllık muhasebe bölümünde okuyordu. Olaydan bir gün önce ehliyet sınavına girmişti. Kazanmıştı. Otomobil almayı düşünüyordu. Gelecek hayali kuran birinin intihar etmesi mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

    HAYALİ SUBAY OLMAKTI
    Ümit Zangal'ın annesi çay ocağı işleten Naciye Çeneli (38), "Oğlumun hayalleri vardı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde 4 yıllık muhasebe bölümünde okuyordu. Olaydan bir gün önce ehliyet sınavına girmişti. Kazanmıştı. Otomobil almayı düşünüyordu. Çevresinde çok sevilen bir çocuktu. Herkes 'Ne kadar efendi ve düzgün bir çocuk yetiştirmişsin' derdi. Ayrıca teğmenlik sınavına girecekti. En büyük hayali subay olmaktı. Kısmet olmadı" dedi.

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    Haberler Yaşam Manisa'da 4 gencin ölü bulunması olayı ile ilgili yeni gelişme: Okul birincisi intihar eder mi!