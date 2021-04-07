Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 7 Nisan 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Fatma Songül Avara Öztabak ile Murat Öztabak'ın fıstıkları Arsima Öztabak



Seyfettin ve Gül Tokmak çiftinin yakışıklısı Emir Metin Tokmak





Melek ile Ferhat Dikilitaş'ın fıstıkları Elis Dikilitaş





Fidan ile Murat Işık'ın oğulları, Ahmet Bulut, Şerif Seymen ve Yusuf Ali...

