Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 7 Nisan 2021

    Takvim Gazetesi yazarı 'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 7 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Fatma Songül Avara Öztabak ile Murat Öztabak'ın fıstıkları Arsima Öztabak

    Seyfettin ve Gül Tokmak çiftinin yakışıklısı Emir Metin Tokmak


    Melek ile Ferhat Dikilitaş'ın fıstıkları


    Fidan ile Murat Işık'ın oğulları, Ahmet Bulut, Şerif Seymen ve Yusuf Ali...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 7 Nisan 2021