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    Bu kızları görün: Fedakar anne, 7 yaşındaki kızı Merve'yi tekerlekli sandalyede 1 km götürüyor

    Muş Bulanık'ta yaşadığı tüm zorluklara rağmen kızlarına gözü gibi bakan 4 çocuk annesi ün, her gün 12 yaşındaki kızı Merve'yi tekerlekli sandalyeyle evlerine 1 kilometre uzaklıktaki okula götürüyor. Kızlarının da akranları gibi yürüyerek okula gitmesini isteyen Örün, 7 yaşındaki kızı Sümeyye'nin 32 yerden kırığının olduğunu ve 'da tedavi edilerek ayağına platin takıldığını söyledi. Bir platin kemiğine denk geldiği için kızının tekrar ameliyat olması gerektiğini ancak maddi güçlerinin yetmediğini anlatan Örün, yardım istedi.

    Bu kızları görün

    Muş Bulanık'ta yaşadığı tüm zorluklara rağmen kızlarına gözü gibi bakan 4 çocuk annesi ün, her gün 12 yaşındaki kızı Merve'yi tekerlekli sandalyeyle evlerine 1 kilometre uzaklıktaki okula götürüyor.

    Kızlarının da akranları gibi yürüyerek okula gitmesini isteyen Örün, 7 yaşındaki kızı Sümeyye'nin 32 yerden kırığının olduğunu ve 'da tedavi edilerek ayağına platin takıldığını söyledi. Bir platin kemiğine denk geldiği için kızının tekrar ameliyat olması gerektiğini ancak maddi güçlerinin yetmediğini anlatan Örün, yardım istedi.

    SADECE BAKICI PARASI ALIYORUM


    Kızım Merve'yi 'daki 'ne sevk ettiler. Dört gözle ameliyat olmasını bekliyoruz. 4 aydır eşim çalışmıyor. Yardımseverlerden destek olunursa çocuğum tedavi edilir ve yürüyebilir. Sadece bakıcı parası alıyorum. Hiçbir şey yapamıyoruz.

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    Haberler Yaşam Bu kızları görün: Fedakar anne, 7 yaşındaki kızı Merve'yi tekerlekli sandalyede 1 km götürüyor