Antalya'da UMKE'de görevli Milli Dağcı Semra Keskin, hedefini belirledi. Temmuz'da dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2'ye tırmanmaya karar verdi.
Everest'ten sonra dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2'nin en zor tırmanılan dağı olduğunu belirten Keskin, "Zirvesi tırmanışında her 4 dağcıdan biri ölüyor. Buraya 'Ölüm Dağı' deniyor. Ben Ay-yıldızlı bayrağımızı diken ilk Türk kadını olmak istiyorum" dedi.
Everest'ten sonra dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2'nin en zor tırmanılan dağı olduğunu belirten Keskin, "Zirvesi tırmanışında her 4 dağcıdan biri ölüyor. Buraya 'Ölüm Dağı' deniyor. Ben Ay-yıldızlı bayrağımızı diken ilk Türk kadını olmak istiyorum" dedi.