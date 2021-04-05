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    Milli Dağcı dünyanın en yüksek ikinci dağını gözüne kestirdi

    'da UMKE'de görevli Milli Dağcı , dünyanın en yüksek ikinci dağına tırmanmayı gözüne kestirdi

    Zirvenin yıldızı
    Antalya'da UMKE'de görevli Milli Dağcı , hedefini belirledi. Temmuz'da dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2'ye tırmanmaya karar verdi.

    'ten sonra dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2'nin en zor tırmanılan dağı olduğunu belirten Keskin, "Zirvesi tırmanışında her 4 dağcıdan biri ölüyor. Buraya '' deniyor. Ben Ay-yıldızlı bayrağımızı diken ilk olmak istiyorum" dedi.
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