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    Delirten uyuşturucu! 4 genç metamfetamin kurbanı oldu

    'nın  ilçesinde intihar ettikleri belirtilen 4 gencin, ‘delirten uyuşturucu’ kullandıkları ortaya çıktı. Bu zehiri kullananların intihara sürüklendiği öğrenildi.

    Delirten uyuşturucu!
    Manisa 'de 31 Ocak'ta bir bağ evinde buluşan (22), kuaför (24), elektronik eşya tamircisi (23) ve kuzeni , uyuşturucu alarak eğlendi. al aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybedince, diğer 3 genç de intihar etti. Gençlerin kan örnekleri incelendi. Hepsinde de bağımlılık yapan ve halk arasında 'delirten uyuşturucu' olarak bilenen "Kristal met" adlı madde tespit edildi. Bu zehiri kullananların intihara sürüklendiği öğrenildi.

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