Delirten uyuşturucu! 4 genç metamfetamin kurbanı oldu

Manisa Ahmetli'de 31 Ocak'ta bir bağ evinde buluşan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal, uyuşturucu alarak eğlendi. Ümit Zangal aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybedince, diğer 3 genç de intihar etti. Gençlerin kan örnekleri incelendi. Hepsinde de bağımlılık yapan ve halk arasında 'delirten uyuşturucu' olarak bilenen "Kristal met" adlı madde tespit edildi. Bu zehiri kullananların intihara sürüklendiği öğrenildi.
- Yaşam
- 05.04.2021 Gazete