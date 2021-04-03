Bu mahallede yaşlıları sırtlarında taşıyorlar: 300 metrelik korku dolu yürüyüş

Hemşin'e bağlı Bahar mahallesi sakinlerinin arazilerinden yol geçmesini istememesi üzerine komşuları mağduriyet yaşıyor. Mehtap Kaytazoğlu baharın gelmesi ile evine çıkmak isteyen 95 yaşındaki komşusu Memdure Kobal'ı sırtında taşırken, o görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerin yayılmasının ardından ise yol sorunu olan mahallede yol vermek istemeyen diğer komşulara tepkiler oluşmaya başladı.

AŞAĞIYA DÜŞEN OLDU

Mehtap Kaytazoğlu mahalledeki diğer hasta ve engelli komşuları hakkında da bilgi vererek "Bir komşum yüzde 70 görme engelli. O patika yolda yürüyebilsin diye çimleri temizliyoruz çünkü yeşil gözüne alıyor.

Kendisi onun için sopa ile geziyor. Patika olduğu için yoldan aşağıya düşmüşlüğü bile var. Aynı zamanda epilepsi hastası. Sadece o değil bir komşumuzun daha oğlu var. O da epilepsi hastası. Ciddi mağduriyet yaşanıyor" dedi.