Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sezen'in babası : İnşallah kızımın gözleriyle başkaları görür dünyayı

    Sezen'in babası , kızının gözlerini bağışladıklarını açıkladı: İnşallah kızımın gözleriyle başkaları görür dünyayı, kızım göremedi bari başkaları görsün. İnşallah cennette yatar

    Sezen göremedi başkaları görsün
    İzmir'de 5 aylık hamile Sezen Ünlü (16), kendisine tecavüz eden dini nikahla birlikte yaşadığı Anıl Yolum (24) tarafından 16 bıçak darbesiyle öldürüldü.



    Ünlü'nün babası Serdar Ünlü vasiyeti üzerine kızının gözlerini bağışladıklarını belirtti. "İnşallah kızımın gözleriyle başkaları görür dünyayı, kızım göremedi bari başkaları görsün. İnşallah cennette yatar" dedi.




    Hala , Sezen'in hamilelik elbisesini mezarına örttü. "Bu elbiseyi daha bir kere giyebildin kızım" diyerek ağladı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Sezen'in babası Serdar Ünlü: İnşallah kızımın gözleriyle başkaları görür dünyayı