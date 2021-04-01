İzmir'de 5 aylık hamile Sezen Ünlü (16), kendisine tecavüz eden dini nikahla birlikte yaşadığı Anıl Yolum (24) tarafından 16 bıçak darbesiyle öldürüldü.
Ünlü'nün babası Serdar Ünlü vasiyeti üzerine kızının gözlerini bağışladıklarını belirtti. "İnşallah kızımın gözleriyle başkaları görür dünyayı, kızım göremedi bari başkaları görsün. İnşallah cennette yatar" dedi.
Hala Saniye Gevşekler, Sezen'in hamilelik elbisesini mezarına örttü. "Bu elbiseyi daha bir kere giyebildin kızım" diyerek ağladı.
Ünlü'nün babası Serdar Ünlü vasiyeti üzerine kızının gözlerini bağışladıklarını belirtti. "İnşallah kızımın gözleriyle başkaları görür dünyayı, kızım göremedi bari başkaları görsün. İnşallah cennette yatar" dedi.
Hala Saniye Gevşekler, Sezen'in hamilelik elbisesini mezarına örttü. "Bu elbiseyi daha bir kere giyebildin kızım" diyerek ağladı.