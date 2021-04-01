Haberler Yaşam Darbenin izlerini sileceğiz

Marmaris ilçesinde 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in 17 yıl yaşadığı "Beyazev" isimli lüks villası yakılmıştı. Yerine yapılan bina, şehit yakınlarıyla gaziler için konuk evi ve demokrasi müzesi haline getirilecek.Evren'in villasının yerine yapılan Armutalan Mahallesi'ndeki 6 katlı binayı, bir şirketin yönetim kurulu başkanı olan Doğan Çelik satın aldı.Çelik, şehit kardeşi olarak şehit ailelerinin acılarını en iyi bilenlerden ve yaşayanlardan birisi olduğunu belirterek, "Tüm darbelerin izlerini silmek istiyoruz. Darbelerin ülkeye ve insanlara verdiği zararı en fazla yaşayanlardanız. Darbeler sadece millete değil, bütün ülkeye yapılmış en ağır ihanettir" dedi.Kenan Evren