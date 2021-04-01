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    3 yaşındaki için umutlu bekleyiş

    3 yaşındaki ’in doğuştan yemek borusu kısa. Karnından beslenen talihsiz çocuk için tek çare ameliyat. Ailesi yardım çığlıkları atıyor.

    Umutlu bekleyiş
    Muhammed Hüseyin için zaman daralıyor… 'den 5 yıl önce 'ya gelen ile eşi 'ın (24) en büyük çocukları Muhammed, yemek borusu kısa olarak dünyaya geldi. 2 yıl önce yapılması gereken ameliyat, maddi şartlar nedeniyle yapılamadı. Ailesi, Muhammed'in ameliyat edilip bir an önce sağlığına kavuşmasını için adeta yalvarıyor. Anne , "N'olur yardım edin. Çocuğumun normal çocuklar gibi yemek yediğini görmek istiyorum. Umarım çığlığım duyulur" dedi.



    Muhammed'in iyileşmesi için 50 bin liraya ihtiyaç var.

    HAREKET ZAMANI
    3 yaşındaki Muhammed'in kısa sürede sağlığına kavuşması için bazı hayırseverlere büyük görev düşüyor.
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    Haberler Yaşam 3 yaşındaki Muhammed Hüseyin için umutlu bekleyiş