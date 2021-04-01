Muhammed Hüseyin için zaman daralıyor… Suriye'den 5 yıl önce Adana'ya gelen Ahmet El Hüseyin ile eşi Hamide El Kasım'ın (24) en büyük çocukları Muhammed, yemek borusu kısa olarak dünyaya geldi. 2 yıl önce yapılması gereken ameliyat, maddi şartlar nedeniyle yapılamadı. Ailesi, Muhammed'in ameliyat edilip bir an önce sağlığına kavuşmasını için adeta yalvarıyor. Anne Hamide, "N'olur yardım edin. Çocuğumun normal çocuklar gibi yemek yediğini görmek istiyorum. Umarım çığlığım duyulur" dedi.
Muhammed'in iyileşmesi için 50 bin liraya ihtiyaç var.
HAREKET ZAMANI
3 yaşındaki Muhammed'in kısa sürede sağlığına kavuşması için bazı hayırseverlere büyük görev düşüyor.
Muhammed'in iyileşmesi için 50 bin liraya ihtiyaç var.
HAREKET ZAMANI
3 yaşındaki Muhammed'in kısa sürede sağlığına kavuşması için bazı hayırseverlere büyük görev düşüyor.