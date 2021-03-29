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    gibi öldü sanılıp morga konuldu: dan'ın hayatı film gibiydi

    'da yaşayan dan’ın (70) akrabaları dün sabah kaldığı kulübesinde yaşlı adamı cansız bir şekilde buldu. Yaradan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaradan’ın hayat hikayesinin ise filmi beyaz perdeye aktarılan ünlü sanatçı ’in hayatına benzediği ortaya çıktı.

    Kadere bak

    'da yaşayan dan'ın (70) akrabaları dün sabah kaldığı kulübesinde yaşlı adamı cansız bir şekilde buldu. Yaradan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaradan'ın hayat hikayesinin ise filmi beyaz perdeye aktarılan ünlü sanatçı 'in hayatına benzediği ortaya çıktı.

    Yaşlı adamın tıpkı Gürses gibi 40 yıl önce 'de trafik kazası geçirdiği, hastaneye götürüldüğünde öldü sanılıp morga konulduğu ortaya çıktı. Onu görmeye gelen bir arkadaşı morga gittiğinde ise Yaradan'ın yaşadığını fark edip hastaneye bildirmesiyle hayata tutunduğu belirlendi.

    Hayatı kazadan sonra alt üst olan yaşlı adamın, eşinden ayrıldığı ve işsiz olduğu için Adana'ya gelerek kardeşinin evinin üstündeki kulübeye yerleştiği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Müslüm Gürses gibi öldü sanılıp morga konuldu: Hüseyin Yaradan'ın hayatı film gibiydi