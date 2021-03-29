Adana'da yaşayan Hüseyin Yaradan'ın (70) akrabaları dün sabah kaldığı kulübesinde yaşlı adamı cansız bir şekilde buldu. Yaradan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaradan'ın hayat hikayesinin ise filmi beyaz perdeye aktarılan ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayatına benzediği ortaya çıktı.

Yaşlı adamın tıpkı Gürses gibi 40 yıl önce Mersin'de trafik kazası geçirdiği, hastaneye götürüldüğünde öldü sanılıp morga konulduğu ortaya çıktı. Onu görmeye gelen bir arkadaşı morga gittiğinde ise Yaradan'ın yaşadığını fark edip hastaneye bildirmesiyle hayata tutunduğu belirlendi.

Hayatı kazadan sonra alt üst olan yaşlı adamın, eşinden ayrıldığı ve işsiz olduğu için Adana'ya gelerek kardeşinin evinin üstündeki kulübeye yerleştiği öğrenildi.