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    'da programında akıllara durgunluk veren olay: İki elti yufkacıya kaçtı

    'de yayınlanan ve 'un sunduğu Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 'da kayıplara karışan ve 'ın eşleri olan adlı iki eltinin, evli yufkacı 'a kaçtıkları ortaya çıktı. 'Pazara gidiyoruz' deyip kocalarını terk eden eltiler, yayına bağlandı. 'ın eşi Hamide Duman'ın sözleri şok etkisi yarattı.

    Darmaduman

    'de yayınlanan ve 'un sunduğu Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    'da kayıplara karışan ve 'ın eşleri olan adlı iki eltinin, evli yufkacı 'a kaçtıkları ortaya çıktı. 'Pazara gidiyoruz' deyip kocalarını terk eden eltiler, yayına bağlandı. 'ın eşi Hamide Duman'ın sözleri şok etkisi yarattı.

    Benim telefon faturamı ödemedi. Dayak ve şiddet vardı. Beni Muammer Ay'ın yanında işe sokarak onunla ilişki yaşamamın sebebim eşimdir. Muammer'e aşık oldum. Onun fotoğrafını telefonda görünce beni evden atacaktı. Ben de kaçtım. Benimle birlikte eltim de geldi...

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    Haberler Yaşam Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren olay: İki elti yufkacıya kaçtı