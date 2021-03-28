Atv'de yayınlanan ve Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Ordu'da kayıplara karışan Mehmet ve Ercan Duman'ın eşleri olan Hamide Duman adlı iki eltinin, evli yufkacı Muammer Ay'a kaçtıkları ortaya çıktı. 'Pazara gidiyoruz' deyip kocalarını terk eden eltiler, yayına bağlandı. Mehmet Duman'ın eşi Hamide Duman'ın sözleri şok etkisi yarattı.

Benim telefon faturamı ödemedi. Dayak ve şiddet vardı. Beni Muammer Ay'ın yanında işe sokarak onunla ilişki yaşamamın sebebim eşimdir. Muammer'e aşık oldum. Onun fotoğrafını telefonda görünce beni evden atacaktı. Ben de kaçtım. Benimle birlikte eltim de geldi...