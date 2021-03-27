Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 27 Mart 2021

    yazarı 'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 27 Mart 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram
    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Kidstagram olarak Emir Ali'nin 4. yaş gününü kutluyoruz.
    ile 'in prensi .



    Güzelliğim Allah vergisi. Sevimliliğim KDV'si
    Melis ve İbrahim'in prensesleri .



    Şapkam çok tarz, beni sevmeniz artık farz
    ile 'nun prensesleri .



    Davulun içi pekmez Çalarım fakat ötmez. Bir bahşiş vermezseniz Davulcu buradan gitmez.
    ile 'un yakışıklıları ve .



    Senin sevginle geldik bu dünyaya, konuşmayı öğrendik, ilk sözümüz kanarya.
    Nazlı ile 'ın sarı kanaryası .
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 27 Mart 2021