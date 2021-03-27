Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 27 Mart 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor.
Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Kidstagram olarak Emir Ali'nin 4. yaş gününü kutluyoruz.
Hazal Yabanoğlu Şahinler ile Kamuran Şahinler'in prensi Emir Ali.
Güzelliğim Allah vergisi. Sevimliliğim KDV'si
Melis ve İbrahim'in prensesleri Melisa Korkmaz.
Şapkam çok tarz, beni sevmeniz artık farz
Şehriban ile Yüksel Yollu'nun prensesleri Ela Yollu.
Davulun içi pekmez Çalarım fakat ötmez. Bir bahşiş vermezseniz Davulcu buradan gitmez.
Nazan ile Emre Gündoğan'un yakışıklıları Ömer ve Zeynel.
Senin sevginle geldik bu dünyaya, konuşmayı öğrendik, ilk sözümüz kanarya.
Nazlı ile Yavuz Bayaztaş'ın sarı kanaryası Ömer Kağan.
Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Kidstagram olarak Emir Ali'nin 4. yaş gününü kutluyoruz.
Hazal Yabanoğlu Şahinler ile Kamuran Şahinler'in prensi Emir Ali.
Güzelliğim Allah vergisi. Sevimliliğim KDV'si
Melis ve İbrahim'in prensesleri Melisa Korkmaz.
Şapkam çok tarz, beni sevmeniz artık farz
Şehriban ile Yüksel Yollu'nun prensesleri Ela Yollu.
Davulun içi pekmez Çalarım fakat ötmez. Bir bahşiş vermezseniz Davulcu buradan gitmez.
Nazan ile Emre Gündoğan'un yakışıklıları Ömer ve Zeynel.
Senin sevginle geldik bu dünyaya, konuşmayı öğrendik, ilk sözümüz kanarya.
Nazlı ile Yavuz Bayaztaş'ın sarı kanaryası Ömer Kağan.