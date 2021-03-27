Giresunspor Kulübü eski Başkanı, Refleks Management Başkanı Olgun Aydın Peker'in yeğeni Serdar Aydın, Olgun Peker'e ait evin müştemilatında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Serdar Aydın'ın yanı başında bir silah ve el yazısı nota rastlandı. 28 yaşındaki genç adamın notta, "Yaptığım şeyden kimse sorumlu değildir. Ben bunu kendim yapıyorum. Çok üzgünüm. Burda olmasını istemezdim" yazdığı öğrenilirken, her türlü ihtimali değerlendiren polis, cinayet soruşturması da yürütüyor. İddiaya göre Serdar Aydın, ruhsatsız olduğu belirlenen silahla kafasına bir el ateş etmişti. Olay yerinde yapılan incelemede, genç adamın intihar ettiği yatağın üzerinde 9 adet dolu mermi bulundu. Görevliler tarafından parmak izi ve svap incelmesi için silaha el konuldu.
DİLEK YAMAN DEMİR
DİLEK YAMAN DEMİR