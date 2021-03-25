Cinci hocayı savcı çarptı (Yaşam haberleri)

Dolandırıcı ve tacizci Uğur Akyol, kendisini seyyid olarak tanıttı. Emekli hakim S.Y ve bir arkadaşına sözde sihirli macun verip 750 bin lirasını aldı. Hakimin avukat kızları D.Y ve S.S'yi de taciz etti. Hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenledi. Sanık hakkında 63 yıla kadar hapis cezası istedi.
SINIRÖTESİ VURGUN
İstanbul Siber Suçlar Polisi, bir hacker şebekesini takibe aldı. BAE'deki bir bankanın sistemine giren uluslararası hacker şebekesinin, 5 ülkedeki paravan şirketlere, 373 milyon lira aktarıldığını ortaya çıkardı. Eş zamanlı operasyonla 5 kişi yakalandı. 4'ü yabancı 5 kişi aranıyor.
KÜÇÜK ÇOCUK ANNESİNİ VURDU
Balıkesir'de G.D (27) adlı kadın, 5 yaşındaki oğlu A.D ile birlikte, kocasının işyerine geldi. İçeride oyun oynayan A. D., çekmeceyi karıştırırken bulduğu babasının silahını eline aldı. Tetiğe dokununca, annesi boynundan vuruldu. Genç kadın hastaneye kaldırıldı.