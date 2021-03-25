Cinci hocayı savcı çarptı (Yaşam haberleri)

Dolandırıcı ve tacizci Uğur Akyol, kendisini seyyid olarak tanıttı. Emekli hakim S.Y ve bir arkadaşına sözde sihirli macun verip 750 bin lirasını aldı. Hakimin avukat kızları D.Y ve S.S'yi de taciz etti. Hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenledi. Sanık hakkında 63 yıla kadar hapis cezası istedi.