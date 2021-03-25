Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Cinci hocayı savcı çarptı (Yaşam haberleri)

    Dolandırıcı ve tacizci , kendisini seyyid olarak tanıttı. Emekli hakim S.Y ve bir arkadaşına sözde sihirli macun verip 750 bin lirasını aldı. Hakimin avukat kızları D.Y ve S.S'yi de taciz etti. Hakkında iddianame düzenledi. Sanık hakkında 63 yıla kadar hapis cezası istedi.

    Cinci hocayı savcı çarptı

    Dolandırıcı ve tacizci Uğur Akyol, kendisini seyyid olarak tanıttı. Emekli hakim S.Y ve bir arkadaşına sözde sihirli macun verip 750 bin lirasını aldı. Hakimin avukat kızları D.Y ve S.S'yi de taciz etti. Hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenledi. Sanık hakkında 63 yıla kadar hapis cezası istedi.

    SINIRÖTESİ VURGUN
    İstanbul     Siber Suçlar Polisi, bir hacker şebekesini takibe aldı. BAE'deki bir bankanın sistemine giren uluslararası hacker şebekesinin, 5 ülkedeki paravan şirketlere, 373 milyon lira aktarıldığını ortaya çıkardı. Eş zamanlı operasyonla 5 kişi yakalandı. 4'ü yabancı 5 kişi aranıyor.

    KÜÇÜK ÇOCUK ANNESİNİ VURDU
    Balıkesir'de     G.D (27) adlı kadın, 5 yaşındaki oğlu A.D ile birlikte, kocasının işyerine geldi. İçeride oyun oynayan A. D., çekmeceyi karıştırırken bulduğu babasının silahını eline aldı. Tetiğe dokununca, annesi boynundan vuruldu. Genç kadın hastaneye kaldırıldı.

        130 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 130 milyon 425 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 464 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 395'er, 3 bilenler 89'ar, 2 bilenler ise 9'ar lira alacak.

        2 MİLYON DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 74 bin lira devretti. 5 bilenler 2 bin 233'er lira, 4+1 bilenler 316'şar lira, 4 bilenler 40'ar lira, 3+1 bilenler 20'şer lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 8'er lira, 1+1 bilenler 3'er lira, 0+1 bilenler 3'er lira alacak.

        OTEL ODASINDA ÇİFTE ÖLÜM
        İstanbul         Harbiye'deki bir otelde aynı odada kalan 42 yaşındaki Hiranur K. ile Muhammet Osman G.(38) ölü bulundu. Otel odasında uyuşturucu olduğu düşünülen maddeler bulunurken, ikilinin kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu incelemesinin ardından netleşeceği öğrenildi.

            BIONTECH AŞISI TÜRKİYE'YE GELDİ
            Sağlık             Bakanı Fahrettin Koca, 750 bin doz Biontech aşısının ülkemize geldiğini açıkladı. Koca, aşının güvenlik testleri sonrasında haftaya sırası gelen vatandaşlara uygulanacağını belirtti.

            YÜZ YÜZE SINAV 3 MAYIS'TA
            MEB; Covid- 19 riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabileceğini açıkladı. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yapılmaya devam edileceğini bildirdi.

            146 CAN KAYBI VAR
            Türkiye'de             dün 221 bin 738 Covid- 19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti. 17 bin 761 kişinin tedavisinin/ karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Yaşam Cinci hocayı savcı çarptı (Yaşam haberleri)