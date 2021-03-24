Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 24 Mart 2021

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Kaptan Aras konuşuyor; İskele sancak

Gözde ile Dursun Özcan çiftinin pamuğu Aras Özcan





Bana kocaman biy maşallah yollay mısınız?

Emin ile Funda Doğan'ın yakışıklısı Enes Doğan



Şu abimi ne zaman anlayacam?

Duygu ile Furkan Bırık'ın yakışıklıları Can ve Mercan Bırık

Abimin yolundan ilerliyorum

Gülşen ile Bahadır Çetinkaya'nın yakışıklıları Eymen ve Emre





Türk olduğum hey yeyden belli

Çiler ile Adem Çepni'nin yavruları Muhammet Ali Çepni