Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 24 Mart 2021

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Kaptan Aras konuşuyor; İskele sancak
Gözde ile Dursun Özcan çiftinin pamuğu Aras Özcan
Bana kocaman biy maşallah yollay mısınız?
Emin ile Funda Doğan'ın yakışıklısı Enes Doğan
Şu abimi ne zaman anlayacam?
Duygu ile Furkan Bırık'ın yakışıklıları Can ve Mercan Bırık
Abimin yolundan ilerliyorum
Gülşen ile Bahadır Çetinkaya'nın yakışıklıları Eymen ve Emre
Türk olduğum hey yeyden belli
Çiler ile Adem Çepni'nin yavruları Muhammet Ali Çepni