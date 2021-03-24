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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 24 Mart 2021

    Takvim Gazetesi yazarı 'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 24 Mart 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 24 Mart 2021