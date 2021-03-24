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    'da telefonla aradığı kişilere kendini jandarma olarak tanıtıp dolandırdı (Yaşam haberleri)

    'da telefonla aradığı kişilere kendini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.A. tutuklandı. Zanlının 'de birçok kişiyi jandarma olarak tehdit ettiği ve binlerce euro rüşvet aldığı ortaya çıktı.

    Üniformalı dolandırıcı

    Burdur'da telefonla aradığı kişilere kendini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.A. tutuklandı. Zanlının Kemer'de birçok kişiyi jandarma olarak tehdit ettiği ve binlerce euro rüşvet aldığı ortaya çıktı.

    ZAMANLA YARIŞ VARDI
    Çanakkale'nin Gökçeada ilesinde kalp krizi geçiren Melike Önsal, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle sefer yapılamadığı için Sahil Güvenlik botuyla anakaraya ulaştırıldı. 53 yaşındaki hasta, müdehale ile kurtarıldı.

    MANİSA'DA SON VEDA
    İzmir'in Konak ilçesinde evlilik hazırlığı yaptığı meslektaşı Fırat Köksal (39) tarafından tartıştığı otoparkta vurularak yaşamını yitiren Nagihan Üstte (33) memleketi Manisa'da toprağa verildi. Üstte'nin annesi sinir krizi geçirdi.

        YÜZ YÜZE SINAV ERTELENDİ
        Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde hazırlık, 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını açıkladı. Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları ise 26 Mart'a kadar tamamlanacak.

        ABD'DE SALDIRI: 10 KİŞİ ÖLDÜ
        ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak yakalanan saldırganın kimliği açıklanmadı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden'a silahlı saldırı hakkında bilgi verildiğini açıkladı. Olayın terörle ilgisinin olmadığı belirtildi.

        GENÇ KIZIN YARDIM ÇIĞLIĞI
        Trabzon'da         üniversiteli S.H.B. (20), anneannesini ziyaret için gittiği evde dayısı Emrah B. (30) tarafından 4 saat boyunca rehin alındı. Önce serbest bırakılan zanlı, sonra tutuklandı. Genç kız, "Bugün yaşıyorum ama yarın ne olacak" dedi.

            6.5 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 6 milyon 562 bin lira devretti. 5 bilenler 14 bin 655'er lira, 4 bilenler 429'ar lira, 3 bilenler 25'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

            SATO GO HOME!
            Japon Sato Go, üç yıl önce tatil için geldiği Türkiye'de iddiaya göre 100 bin dolar parasını çaldırdı. Ülkesine dönecek parası olmayan Sato Go, bir kişiyle ev tutup çalışmaya başladı. Kadının biriktirdiği parasının bu sefer ev arkadaşı tarafından çalındığı ileri sürüldü. Sokaklarda kalmaya başlayan kadına Fatih'te otel işleten Yusuf Duran sahip çıktı. Sato Go, "Kalacak yerim yok burada nasıl yaşayacağım bilmiyorum." Otel sahibi Yusuf Duran ise, "Hayatı çok ilginç. Dolandırıldı. O kadar acılar yaşamış ki, destek olmalıyız diye düşünüyorum. Birçok arkadaşım da benimle aynı fikirde" diye konuştu.
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            Haberler Yaşam Burdur'da telefonla aradığı kişilere kendini jandarma olarak tanıtıp dolandırdı (Yaşam haberleri)