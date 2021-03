SATO GO HOME!

Japon Sato Go, üç yıl önce tatil için geldiği Türkiye'de iddiaya göre 100 bin dolar parasını çaldırdı. Ülkesine dönecek parası olmayan Sato Go, bir kişiyle ev tutup çalışmaya başladı. Kadının biriktirdiği parasının bu sefer ev arkadaşı tarafından çalındığı ileri sürüldü. Sokaklarda kalmaya başlayan kadına Fatih'te otel işleten Yusuf Duran sahip çıktı. Sato Go, "Kalacak yerim yok burada nasıl yaşayacağım bilmiyorum." Otel sahibi Yusuf Duran ise, "Hayatı çok ilginç. Dolandırıldı. O kadar acılar yaşamış ki, destek olmalıyız diye düşünüyorum. Birçok arkadaşım da benimle aynı fikirde" diye konuştu.