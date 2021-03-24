Burdur'da telefonla aradığı kişilere kendini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.A. tutuklandı. Zanlının Kemer'de birçok kişiyi jandarma olarak tehdit ettiği ve binlerce euro rüşvet aldığı ortaya çıktı.
ZAMANLA YARIŞ VARDI
Çanakkale'nin Gökçeada ilesinde kalp krizi geçiren Melike Önsal, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle sefer yapılamadığı için Sahil Güvenlik botuyla anakaraya ulaştırıldı. 53 yaşındaki hasta, müdehale ile kurtarıldı.
MANİSA'DA SON VEDA
İzmir'in Konak ilçesinde evlilik hazırlığı yaptığı meslektaşı Fırat Köksal (39) tarafından tartıştığı otoparkta vurularak yaşamını yitiren Nagihan Üstte (33) memleketi Manisa'da toprağa verildi. Üstte'nin annesi sinir krizi geçirdi.