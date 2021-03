Dünya genelinde 3,8 milyar kişinin akıllı telefon kullandığı ortaya çıktı. Türkiye'de ise bu rakam 44,8 milyona ulaştı. We Are Social ve Hootsuite'in Türkiye'de akıllı telefon kullanımına dair verileri şaşırttı. Konuşmak için telefon kullananların sayısı yok denecek kadar azdı.

Araştırmaya göre, "Sosyal ağ uygulamalarını kullanıyorum" diyenlerin oranı, yüzde 96,3, "Messenger gibi sohbet uygulamaları kullanıyorum" cevabı verenlerin oranı yüzde 96,1, müzik, oyun ve alışveriş için kullananların oranı ise yüzde 65-70'lere dayandı.