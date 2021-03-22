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    genelinde 3,8 milyar kişi akıllı telefon kullanıyor: 'de akıllı telefonların konuşmak için değil...

    genelinde 3,8 milyar kişinin akıllı telefon kullandığı ortaya çıktı. 'de ise bu rakam 44,8 milyona ulaştı. ve 'in Türkiye'de akıllı telefon kullanımına dair verileri şaşırttı. Konuşmak için telefon kullananların sayısı yok denecek kadar azdı.

    Hiç akıllı değil!

    Dünya genelinde 3,8 milyar kişinin akıllı telefon kullandığı ortaya çıktı. 'de ise bu rakam 44,8 milyona ulaştı. ve 'in Türkiye'de akıllı telefon kullanımına dair verileri şaşırttı. Konuşmak için telefon kullananların sayısı yok denecek kadar azdı.

    Araştırmaya göre, " uygulamalarını kullanıyorum" diyenlerin oranı, yüzde 96,3, "Messenger gibi sohbet uygulamaları kullanıyorum" cevabı verenlerin oranı yüzde 96,1, müzik, oyun ve alışveriş için kullananların oranı ise yüzde 65-70'lere dayandı.

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    Haberler Yaşam Dünya genelinde 3,8 milyar kişi akıllı telefon kullanıyor: Türkiye'de akıllı telefonların konuşmak için değil...